टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में होंगे 2 बड़े बदलाव, जानिए ओमान के खिलाफ किन खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता?

भारत-ओमान के साथ एशिया कप का अपना अंतिम लीग मैच खेलने वाला है. ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बदलाव होने का चांस हैं.

Team India Possible Playing 11
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 1:49 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ओमान के साथ एशिया कप 2025 का अपना अंतिम लीग मैच खेलने वाली है. भारत और ओमान का मैच 19 सितंबर यानी शुक्रवार को खेला जाएगा. ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया पहले ही टूर्नामेंट के सुपर-4 में जगह बना चुकी है. अब ओमान के खिलाफ मैच मात्र औपचारिकता होगा, जहां भारतीय टीम सुपर-4 से पहले अपनी तैयारी पुख्ता करना चाहेगी.

ओमान के खिलाफ होने वाले इस मैच में क्या भारतीय क्रिकेट टीम अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव करेगी, या फिर यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ जिन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरी है, उन्हीं के साथ खेलना चाहेगी. तो आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

India vs Oman Asia Cup 2025
भारत बनाम ओमान (एशिया कप 2025) (ETV Bharat)

प्लेइंग-11 में दो खिलाड़ियों को मिलेगा मौका
टीम इंडिया इस मैच को सुपर-4 की तैयारी के तौर पर देखना चाहेगी. ऐसे में प्लेइंग-11 में बदलाव होने के चांस हैं क्योंकि उन खिलाड़ी को कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर मौका दे सकते जिन्हें अब तक हुए दो मैचों की प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली है. इन खिलाड़ियों में अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जितेश शर्मा और रिंकू सिंह शामिल हैं.

अर्शदीप और रिंकू को मिलेगा चांस
ओमान के खिलाफ भारत की प्लेइंग-11 में अर्शदीप सिंह और रिंकू सिंह को मौका दिया जा सकता है. ऐसे में जसप्रीत बुमराह को सुपर-4 में होने वाले बड़े मैचों से पहले आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह पर अर्शदीप को प्लेइंग-11 में खेलने का मौका मिल सकता है. तो वहीं पिछले दो मैचों में शानदार खेल दिखाने वाले शिवम दुबे को आराम देकर रिंकू सिंह को प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है.

रिंकू सिंह
रिंकू सिंह (ANI)

शानदार फॉर्म में रिंकू और अर्शदीप
अर्शदीप सिंह भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है. वो भारत के नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं. उनके नाम 63 टी20 मैचों में 99 विकेट दर्ज हैं. तो वहीं रिंकू सिंह यूपी टी20 लीग में बल्ले के साथ धमाल मचा कर आ रहे हैं. रिंकू ने इस टूर्नामेंट में बतौर कप्तान मेरठ मावेरिक्स के लिए 9 मैचों में 372 रन बनाए. उन्होंने टूर्नामेंट में 24 चौके और 26 छक्के लगाए हैं. इस दौरान 1 शतक और 1 अर्धशतक भी लगाया.

अर्शदीप सिंह
अर्शदीप सिंह (ANI)

ओमान के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग-11
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेकीपर), हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

