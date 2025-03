ETV Bharat / sports

ICC टूर्नामेंट में भारत पर हावी रहा है न्यूजीलैंड, चौंकाने वाले हैं हेड टू हेड आंकड़े - INDIA VS NEW ZEALAND HEAD TO HEAD

भारत बनाम न्यूजीलैंड ( IANS Photo )

By ETV Bharat Sports Team Published : Mar 1, 2025, 5:17 PM IST

नई दिल्ली: आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंतिम लीग मैच में भारत और न्यूजीलैंड की टक्कर होने वाली है. यह मैच रविवार, 2 मार्च को दुबई में दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच को जीतकर दोनों टीमें ग्रुप ए में टॉप पर रहना चाहेंगी, जिसके चलते उन्हें ग्रुप बी की दूसरे नंबर की टीम से सेमीफाइनल में दो-दो हाथ करने का मौका, लेकिन इस मैच से पहले हम आपको आईसीसी वनडे इवेंट में भारत और न्यूजीलैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं. भारत-न्यूजीलैंड के आईसीसी वनडे इवेंट हेड टू हेड

भारत और न्यूजीलैंड के आईसीसी वनडे इवेंट के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो न्यूजीलैंड भारत पर हावी है. इन दोनों टीमों के बीच आईसीसी वनडे विश्व कप में कुल 11 मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 5 और न्यूजीलैंड ने भी 5 मैच जीते हैं, जबकि 1 मैच बेनतीजा रहा है. इसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1 मैच खेला गया है, जिसमें न्यूजीलैंड ने बाजी मारी है. आईसीसी वनडे इवेंट में 12 मुकाबले खेले हैं, 5 भारत ने और 6 न्यूजीलैंड ने जीते हैं. ऐसे में इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड (IANS Photo) भारत द्वारा बनाया गया उच्चतम स्कोर - 397 रन

न्यूजीलैंड द्वारा बनाया गया उच्चतम स्कोर - 327

भारत द्वारा बनाया गया सबसे कम स्कोर - 150

न्यूजीलैंड द्वारा बनाया गया सबसे कम स्कोर - 146 भारत-न्यूजीलैंड के वनडे हेड टू हेड

इन दोनों टीमों के बीच कुल खेले गए वनडे मैचों की बात करें तो यहां पर भारत का पलड़ा भारी है. भारत और न्यूजीलैंड ने कुल 118 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान 60 मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि न्यूजीलैंड को 50 मैचों में जीत मिली है. इन दोनों के बीच 7 मैच बेनतीजा रहे है और 1 मैच टाई रहा है. भारत ने न्यूजीलैंड को आखिरी 5 वनडे मैचों हराया है. न्यूजीलैंड क्रिके टीम (IANS Photo) भारत-न्यूजीलैंड का आखिरी मुकाबला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंतिम वनडे मैच 15 नवंबर में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में खेला गया था, जहां भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर बाहर कर दिया. इस मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 397 रन 4 विकेट खोकर 50 ओवर में बनाए. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 327 रनों पर ढेर हो गई और भारत ने 70 रनों से मैच जीत लिया. भारत क्रिकेट टीम (IANS Photo)