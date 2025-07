ETV Bharat / sports

IND vs ENG: 600 प्लस टारगेट वाले मैच कभी नहीं जीत सका इंग्लैंड, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप - IND VS ENG 600 PLUS TARGET

हैदराबाद: एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत पोजीशन में पहुंच गया है. उन्होंने इंग्लैंड के सामने 608 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 72-3 था. पांचवें दिन इंग्लैंड को जीत के लिए अभी भी 536 रनों की जरूरत है. एक ही दिन में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना इंग्लैंड के लिए आसान नहीं है. इंग्लैंड को कम से कम ड्रॉ कराने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है. हालांकि, कुछ क्रिकेट पंडितों का मानना ​​है कि बैजबॉल रणनीति के साथ आक्रामक क्रिकेट खेलने वाला इंग्लैंड इस लक्ष्य को पाने की कोशिश करेगा. अतीत में ऐसे मौके आए हैं जब इंग्लैंड ने 100 ओवर में 600 रन बनाए हैं. लेकिन, अब पिछले रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है कि क्या उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए यह उपलब्धि दर्ज की है. तो अब तक टेस्ट इतिहास में इंग्लैंड ने कितनी बार 600+ रन का पीछा किया है. इंग्लैंड ने कितनी बार इन मैचों में जीत हासिल की है? 600 प्लस रन का पीछा करते हुए इंग्लैंड 10 में से 9 मैच हारे (AP PHOTO) इस मैच के अलावा इंग्लैंड को 10 मौकों पर 600+ का लक्ष्य मिला है. सबसे बड़ा लक्ष्य 708 रनो को था. जो 1934 में ऑस्ट्रेलिया ने दिया था. इंग्लैंड उस मैच में हार गया था. ऐसे ही और 9 मैचों की यहां सूची दी जा रही है. 600 प्लस रन का पीछा करते हुए इंग्लैंड 10 में से 9 मैच हारा