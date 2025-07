ETV Bharat / sports

IND vs ENG: पांचवें टेस्ट में बल्लेबाज या गेंदबाज किसे मदद करेगी पिच, जानिए क्या ओवल में बारिश बनेगी विलेन - IND VS ENG PITCH AND WEATHER REPORT

द ओवल क्रिकेट ग्राउंड की पिच ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 30, 2025 at 8:17 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच 31 जुलाई से लंदन के द ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी का पांचवां मैच खेला जाने वाला है. इस निर्णायक मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस जानना चाह रहे कि पिच कैसा खेलेगी और क्या बारिश मैच में खलल डालेगी. तो आज हम आपको ओवल की पिच और वेदर रिपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं. पिच रिपोर्ट लंदन के द ओवल क्रिकेट ग्राउंड की पिच की बात करें तो यहां पर तेज गेंदबाजों का अच्छी-खासी मदद मिलती है. इस पिच पर अधिक पेस और उछाल मौजूद है, जिसका फायदा नई गेंद के साथ तेज गेंदबाज उठाते हैं. यहां पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान है अगर वो एक बार पिच पर सेट हो जाएं तो लंबी पारी खेल सकते हैं. इस पिच पर हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलता है. इस पिच पर गेंद पुरानी होने के बाद स्पिनर्स को भी मदद मिलती है. टेस्ट मैच के चौथे और पांचवें दिन पिच टूट जाएगी और स्पिनर्स हावी नजर आएंगे.

इस पिच का उच्चतम स्कोर 903 और न्यूनतम स्कोर 44 रन है. भारत का हाईएस्ट स्कोर यहां 664 रन है, जबकि लोएस्ट स्कोर 94 रन है. द ओवल में अब तक कुल 107 टेस्ट मैच हुए हैं. इस दौरान 40 मैच पहले बैटिंग करने वाली और 30 मैच दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं. इस मैदान पर कुल 37 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं. यहां पर 14 टेस्ट में भारतीय टीम को कुल 2 मैचों में जीत मिली है. वेदर रिपोर्ट भारत और इंग्लैंड के पांचवें टेस्ट में बारिश खलल डाल सकती है. इस टेस्ट मैच के पहले और पांचवें दिन बारिश का अनुमान है. एक्यूवेदर के अनुसार 31 जुलाई को 90 प्रतिशत और 3 अगस्त को 63 प्रतिशत बारिश होने की आशंका जताई गई है. इसके साथ ही अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. मैच के चौथे दिन यानी 2 अगस्त को सबसे कम बारिश की उम्मीद है. इंग्लैंड की प्लेइंग-11 : जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप (कप्तान), जो रूट, हैरी ब्रुक, जैकब बेथेल, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, जेमी ओवरटन, जोश टंग.

भारत की संभावित प्लेइंग-11 : केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, आकाशदीप.