बेटे को टीम में नजरअंदाज किए जाने पर छलका पिता का दर्द, चयन प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल - ABHIMANYU EASWARAN FATHER REACTION

अभिमन्यु ईश्वरन ( getty )

By ETV Bharat Sports Team Published : August 1, 2025 at 10:11 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 11:05 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: लंदन के द ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच के पहले दिन टीम इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए खेल खत्म होने तक 64 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 206 रन बनाए. इस मैच में एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम के दल में लंबे समय से शामिल अभिमन्यु ईश्वरन को मौका नहीं दिया गया. ईश्वरन इंग्लैंड के खिलाफ इस पांच मैचों की सीरीज के सभी मैचों में बेंच पर बैठे रहे. इससे पहले वह ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी सभी पांच मैचों में बाहर बैठे रहे. लेकिन इसके बावजूद टीम में उनको मौका नहीं दिया गया. अभिमन्यु ईश्वरन (getty) अभिमन्यु ईश्वरन के पिता का छलका दर्द अब अभिमन्यु ईश्वरन के पिता रंगनाथन ईश्वरन के सब्र का बांध टूट गया है. उन्होंने अपने बेटे को भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में जगह न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने टीम इंडिया के चयन निर्णयों पर सवाल उठाए हैं.

अभिमन्यु ईश्वरन के पिता ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, 'मैं अभिमन्यु के टेस्ट डेब्यू का इंतजार करने के दिनों की गिनती नहीं कर रहा हूं. मैं सालों की गिनती कर रहा हूं. अब तीन साल हो गए हैं. एक खिलाड़ी का काम क्या होता है? रन बनाना. उसने वो किया है'. उन्होंने आगे कहा, 'अभिमन्यु ने बीजीटी से पहले अच्छा प्रदर्शन किया था, उस दौरान करुण नायर टीम में नहीं थे. करुण को दिलीप ट्रॉफी या ईरानी ट्रॉफी के लिए नहीं चुना गया था. अगर आप पिछले साल से लेकर इस साल तक की अवधि पर गौर करें तो अभिमन्यु ने लगभग 864 रन बनाए हैं'. अभिमन्यु ईश्वरन (getty) रंगनाथन ईश्वरन ने आगे कहा, 'उन्होंने करुण नायर को मौका दिया. ठीक है, उन्होंने 800 से ज्यादा रन बनाए. चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया है. मेरा बेटा थोड़ा उदास लग रहा है लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक है. कुछ खिलाड़ी आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, जिससे उन्हें टेस्ट टीम में जगह मिलती है. लंबे फॉर्मेट के लिए टीम चुनते समय आईपीएल के प्रदर्शन को नहीं गिना जाना चाहिए. रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी को टेस्ट टीम में चयन का आधार बनाया जाना चाहिए'. कैसा रहा उनका प्रथम श्रेणी करियर अभिमन्यु ईश्वरन के बंगाल की ओर से खेलते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 7,841 रन और 27 शतक बनाए हैं. उनके नाम 31 अर्धशतक भी हैं. उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद यह सवाल कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों किया. इससे भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों और पूर्व खिलाड़ियों दोनों को परेशान करता है. ये खबर भी पढ़ें : IND vs ENG: करुण नायर ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी, भारत ने पहले दिन बनाए 206 रन

Last Updated : August 1, 2025 at 11:05 AM IST