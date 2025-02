ETV Bharat / sports

IND vs ENG 5वें टी20I में बने ये 10 बड़े रिकॉर्ड्स, अभिषेक शर्मा ने मचाया धमाल - IND VS ENG 5TH T20I ALL RECORDS

भारतीय क्रिकेट टीम और अभिषेक शर्मा ( IANS Photo )

By ETV Bharat Sports Team Published : Feb 3, 2025, 12:56 PM IST

मुंबई : भारत के दाएं हाथ के धाकड़ सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 54 गेंदों पर 135 रनों की तेज पारी खेली, जिससे भारत ने रविवार, 1 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पांचवें और अंतिम टी20 मैच में टी20 क्रिकेट इतिहास में अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की. अभिषेक शर्मा के दूसरे टी20 शतक की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 247 रन बनाए, जिसमें इंग्लैंड के लिए ब्रायडन कार्स ने तीन विकेट लिए. भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर (247) बनाया. 248 रनों का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम सिर्फ 97 रनों पर आउट हो गई, जिसमें फिलिप साल्ट 55 रनों के साथ शीर्ष स्कोरर रहे. भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए, जबकि अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट झटके. भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टी20 मैच के दौरान भारत और उभरते हुए सितारे अभिषेक शर्मा ने कई रिकॉर्ड तोड़े और बनाए. यहां देखें टूटे और बने सभी रिकॉर्ड की लिस्ट: 1. भारत टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 150 रन या उससे अधिक के अंतर से दो जीत दर्ज करने वाली दुनिया की पहली टेस्ट खेलने वाली टीम बन गई है. टी20I में पूर्ण सदस्य टीम की रनों से सबसे बड़ी हार

168 रन - भारत बनाम न्यूजीलैंड - अहमदाबाद - 2023

150 रन - भारत बनाम इंग्लैंड - वानखेड़े - 2025 *

143 रन - पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज - कराची - 2018

143 रन - भारत बनाम आयरलैंड - डबलिन - 2018

137 रन - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज - बैसेटेरे - 2019

135 रन - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका - जोहानिसबर्ग - 2024

2. भारत के लिए सबसे तेज टीम शतक

भारत ने सिर्फ 6.3 ओवर में 100 रन पूरे किए, जो टी20I में टीम शतक तक पहुंचने का उनका सबसे तेज रिकॉर्ड है, जिसने 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ 7.1 ओवर के अपने पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. 3. टी20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा पावरप्ले टोटल

(95/1) बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े 2025

(82/2) बनाम स्कॉटलैंड, दुबई 2021

(82/1) बनाम बांग्लादेश, हैदराबाद 2024

(78/2) बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग 2018 4. अभिषेक शर्मा टी20I में भारत के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने

अभिषेक शर्मा - 13 छक्के बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े 2025

रोहित शर्मा - 10 छक्के बनाम श्रीलंका, इंदौर 2017

संजू सैमसन - 10 छक्के बनाम दक्षिण अफ्रीका, डरबन 2024

तिलक वर्मा - 10 छक्के बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग 2024 5. अभिषेक शर्मा टी20I में भारत के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बने

अभिषेक शर्मा -135 रन बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े 2025

शुभमन गिल - 126* रन बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद 2023

रुतुराज गायकवाड़ - 123* रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, गुवाहाटी 2023

विराट कोहली - 122* रन बनाम अफगानिस्तान, दुबई 2022

रोहित शर्मा - 121* रन बनाम अफगानिस्तान, बेंगलुरु 2024 6. अभिषेक शर्मा टी20I में भारतीय बल्लेबाज द्वारा दूसरा सबसे तेज अर्द्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बने

युवराज सिंह - 12 गेंद बनाम इंग्लैंड, डरबन 2007

अभिषेक शर्मा - 17 गेंद बनाम इंग्लैंड, मुंबई 2025

केएल राहुल - 18 गेंद बनाम स्कॉटलैंड, दुबई 2021

सूर्यकुमार यादव - 18 गेंद बनाम दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी 2022

गौतम गंभीर - 19 गेंद बनाम श्रीलंका, नागपुर 2009 7. अभिषेक शर्मा ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने किसी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शतक जड़ने के अलावा विकेट भी झटके. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 135 रनों की शानदार शतकीय पारी के साथ-साथ 1 ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट भी हासिल किए. 8. अभिषेक शर्मा टी20I में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने (टेस्ट खेलने वाले देशों में)

डेविड मिलर (दक्षिण अफ्रीका) - 35 गेंद बनाम बांग्लादेश

रोहित शर्मा (भारत) - 35 गेंद बनाम श्रीलंका

अभिषेक शर्मा (भारत) - 37 गेंद बनाम इंग्लैंड 9. अभिषेक शर्मा एक पारी में सबसे तेज 100 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने

अभिषेक ने रविवार को 10.1 ओवर में अपना शतक पूरा किया, जो टी20I पारी में सबसे कम समय में शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ क्विंटन डी कॉक का रिकॉर्ड तोड़ा, जहां दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने 2023 में सेंचुरियन में 10.2 ओवर में अपना शतक पूरा किया था. 10. अभिषेक शर्मा पावरप्ले में भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बने

अभिषेक शर्मा ने रविवार को पावरप्ले में 58 रन बनाए, जिससे उनके हमवतन बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया गया 53 रन का रिकॉर्ड टूट गया.