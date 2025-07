ETV Bharat / sports

IND vs ENG: इंग्लैंड ने एजबेस्टन में भारत को हराने के लिए चली बड़ी चाल, सिर्फ एक बयान से खुल गई पूरी पोल - ENGLAND VS INDIA SECOND TEST

एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड ( AP )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 4, 2025 at 3:39 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में बाउंड्री के आकार में कम करने से चर्चा शुरू हो गई है कि बेन स्टोक्स और उनकी कंपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत सुनिश्चित कर सकती है. यह कदम इंग्लैंड की परिस्थितियों में उनके बैजबॉल स्टाइल के खेल को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है. द टाइम्स यूके ने रिपोर्ट किया है कि मैदान के किसी भी हिस्से की बाउंड्री स्टंप से 71 गज (64.9 मीटर) से अधिक लंबी नहीं थी, जो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज और एशेज 2023 के दौरान इस मैदान पर बाउंड्री की दूरी से कम है. दूसरे टेस्ट से पहले कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थीं, जिसमें कहा गया था कि भारत दो स्पिनरों को खिलाने के विकल्प पर विचार कर रहा है. इसके साथ ही सहायक कोच रेयान टेन डोशेट ने एजबेस्टन टेस्ट से पहले प्लेइंग इलेवन में दो स्पिनरों को खिलाने का संकेत दिया था. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के खतरे से निपटने के लिए बाउंड्री रोप को स्वीकार्य सीमा के भीतर लाने के लिए ग्राउंड्समैन के संपर्क में हैं. साथ ही मैदान पर छोटी चौकोर बाउंड्री का फायदा उठाने की योजना थी, जिससे फील्डर्स को निशाना बनाया जा सके. पूर्व इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टीवन फिन ने भी बीबीसी पर बात करते हुए इसकी पुष्टि की है. उन्होंने इस कदम को इंग्लैंड द्वारा कुल स्कोर का पीछा करने के विकल्प से जोड़ा है.

उन्होंने बीबीसी पर कहा, 'मैं बाउंड्री रोप के ठीक पास खड़ा था, जो कि एक सामान्य टेस्ट मैच के लिए आपके अनुमान से काफी दूर है. इंग्लैंड के टॉस जीतने, पहले गेंदबाजी करने और आखिरी पारी में पीछा करने की उनकी प्रवृत्ति, शायद यही कारण है कि वे बाउंड्री इतनी दूर आ गई है'. ICC के नियम क्या कहते हैं? इंग्लैंड ने स्पिनर रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के प्रभाव को कम करके लाभ उठाने का प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आधिकारिक तौर पर निर्धारित किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है. ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की खेल स्थितियों में एक बयान में कहा गया है, 'पिच के केंद्र से कोई भी बाउंड्री 90 गज से अधिक लंबी या 65 गज से छोटी नहीं होनी चाहिए'.आईसीसी द्वारा निर्धारित नियमों में यह भी कहा गया है कि अंपायरों को सीमा के आयामों को निर्धारित करने के लिए घरेलू बोर्ड से परामर्श करना चाहिए. एजबेस्टन के ग्राउंड्समैन गैरी बारवेल ने संवाददाताओं से कहा, 'पूरी तरह से संवाद होता है. हम जिस टीम के लिए खेलना चाहते हैं, उसके अनुसार हम यथासंभव जानकारी देते हैं और हम अपना क्रिकेट कैसे खेलना चाहते हैं'. ये खबर भी पढ़ें : रोहित-विराट के फैंस का टूटा दिल, दोनों को खेलते देखने का बढ़ा इंतजार, बांग्लादेश दौरा हुआ रद्द?