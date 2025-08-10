Most hundreds in Test Series: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच 2025 में खेली गई टेस्ट सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुई. इस सीरीज में कई रिकॉर्ड बने और कई रिकॉर्ड ध्वस्त भी हो गऐ. ये सीरीज जहां भारत द्वारा एक टेस्ट सीरीज में बनाए गए सर्वाधिक रन (3809) और भारतीय बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए सर्वाधिक शतकों (12) के लिए याद की जाएगी वहीं ये सीरीज 70 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए भी याद की जाएगी.
एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में 70 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी
इस रोमांचक और हाई-स्कोरिंग सीरीज में कुल 21 शतक लगे, जो कि टेस्ट क्रिकेट इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड है. इससे पहले इतने ही शतक 1955 में ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज सीरीज में लगे थे.
1955 की ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज सीरीज क्रिकेट के शुरुआती सुनहरे दौर की पहचान मानी जाती है. उस समय टेस्ट क्रिकेट में इतने अधिक शतक लगना चौंकाने वाला था. लेकिन आधुनिक युग में बल्लेबाजों के कौशल, पिचों की स्थिति और फिटनेस में सुधार ने 2025 की IND vs ENG सीरीज को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया.
एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में बल्लेबाजों का जलवा
इस सीरीज में भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने गजब का प्रदर्शन किया. चाहे वो भारत के उभरते सितारे हों या इंग्लैंड के अनुभवी खिलाड़ी, हर किसी ने शतक के साथ अपनी टीम के लिए अहम योगदान दिया. कई मैचों में दोनों पारियों में शतक देखने को मिले, और कुछ खिलाड़ियों ने सीरीज में एक से ज्यादा बार तीन अंकों का आंकड़ा छुआ.
2025 में इंग्लैंड बनाम भारत सीरीज के शतकवीर
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|सर्वाधिक स्कोर
|शतक
|शुभमन गिल
|5
|10
|754
|269
|4
|जो रूट
|5
|9
|537
|150
|3
|केएल राहुल
|5
|10
|532
|137
|2
|हैरी ब्रूक
|5
|9
|481
|158
|2
|ऋषभ पंत
|4
|7
|479
|134
|2
|यशस्वी जयसवाल
|5
|10
|411
|118
|2
|रवीन्द्र जड़ेजा
|5
|10
|516
|107
|1
|बेन डकेट
|5
|9
|462
|149
|1
|जेमी स्मिथ
|5
|9
|434
|184
|1
|ओली पोप
|5
|9
|306
|106
|1
|बेन स्टोक्स
|4
|7
|304
|141
|1
|वॉशिंगटन सुंदर
|4
|8
|284
|101
|1
रिकॉर्ड का महत्व
टेस्ट क्रिकेट में 21 शतक लगना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस गुणवत्ता और निरंतरता को दर्शाता है जो खिलाड़ी आज के समय में लाते हैं. बल्लेबाजी के अलावा, यह गेंदबाजों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण सीरीज रही, जहां उन्हें लगातार रन रोकने और विकेट निकालने के लिए जूझना पड़ा.
1955 - ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज सीरीज का नतीजा
1955 में ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट इंडीज दौरे में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज हुई, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से आपने नाम कर लिया था जबकि दो मैच ड्रॉ रहे. यह सीरीज मार्च से जून 1955 तक खेली गई थी. पहले टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से जीता था जबकि दूसरा और चौथा मैच ड्रॉ रहा. लेकिन तीसरे टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट और पांचवां टेस्ट को एक पारी और 82 रनों से जीतकर सीरीज 3-0 से जीत ली थी.
1955 में ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज सीरीज के शतकवीर
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|सर्वाधिक स्कोर
|शतक
|सर क्लाइड वाल्कोट
|5
|10
|827
|155
|5
|नील हार्वे
|5
|7
|650
|204
|3
|कीथ मिलर
|5
|6
|439
|147
|3
|कॉलिन मैकडोनाल्ड
|5
|8
|449
|127
|2
|सर एवर्टन वीक्स
|5
|10
|469
|139
|1
|रॉन आर्चर
|5
|6
|364
|128
|1
|डेनिस एटकिंसन
|4
|8
|311
|219
|1
|आर्थर मॉरिस
|4
|6
|266
|111
|1
|रिची बेनाउड
|5
|6
|246
|121
|1
|कोली स्मिथ
|4
|8
|206
|104
|1
|रे लिंडवॉल
|5
|6
|187
|118
|1
|क्लेयरमोंटे डेपियाजा
|3
|6
|169
|122
|1