भारत को इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में 5 विकेट से हराया, बेन डकेट और जो रूट ने शुभमन गिल के हाथों से छीनी जीत - IND VS ENG 1ST TEST

भारत बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच ( AP )

By ETV Bharat Sports Team Published : June 24, 2025 at 11:51 PM IST | Updated : June 25, 2025 at 12:04 AM IST 6 Min Read

लीड्स : इंग्लैंड ने भारत को लीड्स के हेडिंग्ले में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट से हरा दिया है. इस मैच में भारत ने पहली पारी 471 रन बनाए और इंग्लैंड को पहली पारी में 465 रन पर रोक दिया और 6 रनों की मामूली बढ़त हासिल की. भारत ने दूसरी पारी में 364 रन बनाकर इंग्लैंड को जीत के लिए 371 का लक्ष्य दिया और इंग्लैंड ने बेन डकेट के शतक, जैक क्रॉली और जो रूट के शानदार अर्धशतकों के चलते 82 ओवर में 5 विकेट खोकर 373 रन बनाकर 5 विकेट से जीत हासिल कर ली. इस हार के साथ भारत पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से पिछड़ गया है. हेडिंग्ले में इंग्लैंड ने भारत को हराकर रचा इतिहास इंग्लैंड ने हेडिंग्ले में भारत के खिलाफ 371 रनों का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया. इंग्लैंड का ये इंग्लैंड में दूसरा सबसे हाईएस्ट सफल रन चेज है. ये इंग्लैंड का ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे हाईएस्ट सफल रन चेज है. इंग्लैंड का भारत के खिलाफ भी ये दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज है. इसके साथ ही ये इंग्लैंड का हेडिंग्ले में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज बन गया है. इससे पहले इंग्लैंड ने 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैदान पर अपना सबसे उच्चतम सफल रन चेज हासिल किया था. तब इंग्लैंड ने 359 रनों का सफल रन चेज हासिल किया था. इन भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत गई बेकार भारत की ओर से इस मैच में एक नहीं बल्कि चार-चार बल्लेबाजों ने शतक लगाए. भारत के लिए यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और केएल राहुल ने शतक लगाए. पंत ने तो दोनों पारियों में शतक लगाया. इन सभी की शतकीय पारियां भी भारत को जीत नहीं दिला पाईं. क्योंकि भारत के निचले क्रम के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लोप साबित हुए. इनके अलावा जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में फाइव विकेट हॉल भी हासिल किया लेकिन वो भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. क्योंकि बाकी गेंदाबजों ने उनका इतना साथ नहीं दिया. डकेट और रूट ने इंग्लैंड को दिलाई जीत

इस मैच के पांचवें दिन जब भारतीय गेंदबाजों को 10 विकेट चाहिए थे तो वहीं इंग्लैंड को जीत के लिए 350 रनों की जरूरत थी. ऐसे में बेन डकेट ने 149 रनों की शतकीय पारी खेलकर भारत को जीत से दूर कर दिया. इसके बाद जब डकेट आउट हुए तो भारत के जीतने की उम्मीद जागी लेकिन जो रूट ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिला दी. भारत अगर डकेट और फिर रूट का विकेट जल्दी चटका लेता तो शायद मैच का परिणाम कुछ और हो सकता था. भारत की पहली पारी - 471 भारत ने पहली पारी में 113 ओवर में 10 विकेट खोकर 471 रन बनाए. भारत के लिए पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने 159 बॉल में 16 चौके और 1 छक्के के साथ 101 रनों की शतकीय पारी खेली. कप्तान शुभमन गिल ने 227 बॉल में 19 चौके और 1 छक्के की मदद से 147 रनों की पारी खेली. इन दोनों के अलावा ऋषभ पंत ने 178 बॉल में 12 चौके और 6 छक्कों की मदद के साथ 134 रनों की पारी खेली. केएल राहुल ने भी 42 रनों का योगदान दिया. इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स और जोश टंग ने 4-4 विकेट हासिल किए. इंग्लैंड की पहली पारी - 465 इंग्लैंड ने पहली पारी में 100.4 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 465 रन बनाए और भारत ने 6 रनों की बढ़त हासिल की. इंग्लैंड के लिए पहली पारी में ओली पोप ने शतक लगाया. उन्होंने 137 बॉल में 14 चौकों के साथ 106 रनों की पारी खेली. हैरी ब्रुक ने इंग्लैंड के लिए 112 बॉल में 11 चौके और 2 छक्कों के साथ 99 रनों की पारी खेली. जेमी स्मिथ ने 40 और क्रिस बोक्स ने 38 रनों की पारी खेली. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 24.4 ओवर में 83 रन देकर 4 विकेट चटकाए और 5 मेडन ओवर भी डाले. उनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट हासिल किए. भारत की दूसरी पारी - 364 भारत ने दूसरी पारी में 6 रनों लीड को आगे बढ़ाते हुए 96 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 364 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रनों का लक्ष्य दिया. भारत के लिए दूसरी पारी में केएल राहुल ने 247 बॉल में 18 चौकों की मदद से 137 रनों की पारी खेली, तो वहीं ऋषभ पंत ने 140 बॉल में 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 118 रनों की पारी खेली और एक टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले विकेटकीपर और 7वें बल्लेबाज बने. इंग्लैंड के लिए ब्रायडन कार्स और जोश टंग ने 3-3 जबकि शोएब बशीर ने 2 विकेट हासिल किए. इंग्लैंड की दूसरी पारी - 373 इंग्लैंड ने 90.3 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 371 रन बनाकर पांचवें दिन 3 विकेट से जीत दर्ज कर ली. इंग्लैंड की जीत के हीरो बैन डकेट रहे. उन्होंने 170 बॉल में 21 चौकों और 1 छक्के की सहायता से 149 रनों की पारी खेली. उनके अलावा जैक क्रॉली ने 126 बॉल पर 7 चौकों के साथ 65 रनों का योगदान दिया. इंग्लैंड को लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम योगदान कप्तान बैन स्टोक्स ने भी दिया. उन्होंने 51 गेंदों में 4 चौकों के साथ 33 रनों की पारी खेली. टीम को जो रूट और जेमी स्मिथ ने नाबाद रहते हुए जीत दिला दी. रूट ने 84 बॉल में 4 चौकों की मदद से नाबाद 53 रनों की पारी खेली, जबकि स्मिथ ने 55 बॉलों में 4 चौके और 2 छक्कों के साथ 44 रनों की नाबाद पारी खेली. स्मिथ ने छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिला. भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया. ये खबर भी पढ़ें : भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर टूटा दुखों का पहाड़, पहले ही टेस्ट में 3 दिन पहनी काली पट्टी

