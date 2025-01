ETV Bharat / sports

भारत और इंग्लैंड में कौन है किस पर भारी, देखें दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े - IND VS ENG HEAD TO HEAD IN T20

भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ( IANS Photo )

By ETV Bharat Sports Team Published : Jan 21, 2025, 4:17 PM IST

नई दिल्ली: कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में बुधवार को भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जाने वाला है. इस मैच की शुरुआत 7:00 बजे से खेला जाने वाला है. टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव और इंग्लैंड जोस बटलर की कप्तानी में मैदान पर उतरने वाली है. इस मैच के लिए इंग्लैंड ने एक दिन पहले आज ही अपनी प्लेइंग-11 भी घोषित कर दी है. तो आज हम आपको भारत और इंग्लैंड के टी20 हेड टू हेड के बारे में बताने वाले हैं. भारत और इंग्लैंड के टी20 हेड टू हेड आंकड़े

भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 24 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. भारत ने 13 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड को 11 मैचों को जीत मिली है. भारत को 11 और इंग्लैंड को 13 मैचों में हार नसीब हुई है. इन आंकड़ों पर जाएं तो इंग्लैंड के ऊपर भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. अब टीम इंडिया अपने घर में मेहमान टीम को हराकर खुद के रिकॉर्ड्स को और मजबूत करना चाहेगी.

दोनों टीमों में कब हुई थी पहली और आखिरी टक्कर

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच आईसीसी टी20 विश्व कप 2007 में खेला गया था, जिसमें इंडिया पहले बल्लेबाज करते हुए 218 रन बनाए और इंग्लैंड को 200 रन पर रोककर 18 रनों से मैच जीत लिया. इन दोनों टीमों के बीच अंतिम टी20 मैच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेला गया था, जिसमें इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए. इंग्लैंड सिर्फ 103 रनों पर ऑलआउट हो गई और 68 रनों से टीम इंडिया ने मैच जीत लिया. दोनों टीमों में अंतिम सीरीज में कैसा रहा था हाल

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में अंतिम टी20 सीरीज खेली थी. इस सीरीज में इंडिया ने इंग्लैंड को उन्हीं के घर में 2-1 से हराया था. पहले मैच में भारत ने 50 रनों से दूसरे मैच में 49 रनों से जीत दर्ज की थी. तीसरे मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को 17 रन से हराया था. ये खबर भी पढ़ें : IND vs ENG पहले टी20 के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग-11 की घोषित, यहां देखें पूरी लिस्ट