ETV Bharat / sports

IND vs BAN: भारत की प्लेइंग-11 में बदलाव! बांग्लादेश के खिलाफ ये 2 खिलाड़ियों होंगे बाहर?

क्या प्लेइंग-11 से अनुभवी खिलाड़ी होगा बाहर? भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने वाली है. बांग्लादेश की टीम भारत के सामने कमजोर मानी जाती है. ऐसे में भारत के पास मौका होगा कि फाइनल मैच से पहले अपने सीनियर और टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी को आराम दे सके. भारत ने ओमान के खिलाफ भी ऐसा ही कुछ किया था. उन्होंने टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को आराम दिया था.

हैदराबाद : एशिया कप सुपर 4 के चौथे मैच में भारत-बांग्लादेश कुछ घंटों बाद एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच में भारत की प्लेइंग-11 कैसी होगी, क्या सूर्यकुमार यादव पिछले मैच की विनिंग अंतिम 11 में कोई बदलाव करेंगे या नहीं? आइए आज इस बारे में बताने वाले हैं.

अब बांग्लादेश के खिलाफ क्या बुमराह को आराम दिया जाएगा. जब ये सवाल भारत के असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोएशे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी संभावना बहुत कम है कि बुमराह को बाहर बैठाया जाए. इससे साफ है कि बुमराह को आराम नहीं दिया जाएगा लेकिन अगर उन्हें फाइनल से पहले फ्रेश रखना है तो उनकी जगह पर अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है.

अक्षर पटेल को लेकर बना हुआ सवाल?

भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल क्या बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग-11 का हिस्सा होंगे ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है. अक्षर को ओमान के खिलाफ अंतिम लीग मैच के दौरान फील्डिंग के समय चोट लगी थी, जहां वो एक कैच लेते हुए सिर में चोट खा बैठे थे. इसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए थे.

हालांकि अक्षर पटेल को इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैच में प्लेइंग-11 में जगह दी गई थी लेकिन उन्होंने मैच में सिर्फ 1 ही ओवर डाला. उनकी मैच में बैटिंग भी नहीं आई. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अक्षर पूरी तरह से चोट से उभरे नहीं हैं.

बांग्लादेश के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल/रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह/अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.