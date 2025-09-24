ETV Bharat / sports

IND vs BAN: हार्दिक पांड्या रचेंगे इतिहास, बांग्लादेश के खिलाफ भारत के लिए बनाएंगे ये महारिकॉर्ड

हार्दिक पांड्या ( AP )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 24, 2025 at 1:13 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में आज बांग्लादेश के साथ दो-दो हाथ करने वाली है. इस मैच में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के पास इतिहास रचने का मौका होगा. दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज रात जब हार्दिक उतरेंगे तो उनके पास गेंद के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए इतिहास रचने का मौका होगा. हार्दिक के पास होगा इतिहास रचने का मौका

भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच में हार्दिक पांड्या के पास अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने का मौका होगा. ऐसा करते ही वो भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट हासिल करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे. हार्दिक से पहले ये कारनामा भारत के लिए अर्शदीप सिंह कर चुके हैं. वो भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने वाले नंबर 1 गेंदबाज बने थे, जब उन्होंने ओमान के खिलाफ एशिया कप 2025 के अंतिम लीग मैच में 1 विकेट चटकाया था क्योंकि उससे पहले उनके नाम 99 विकेट मौजूद थे.