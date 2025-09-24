IND vs BAN: हार्दिक पांड्या रचेंगे इतिहास, बांग्लादेश के खिलाफ भारत के लिए बनाएंगे ये महारिकॉर्ड
Asia Cup 2025: हार्दिक पांड्या के पास आज बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा.
Published : September 24, 2025 at 1:13 PM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में आज बांग्लादेश के साथ दो-दो हाथ करने वाली है. इस मैच में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के पास इतिहास रचने का मौका होगा. दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज रात जब हार्दिक उतरेंगे तो उनके पास गेंद के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए इतिहास रचने का मौका होगा.
हार्दिक के पास होगा इतिहास रचने का मौका
भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच में हार्दिक पांड्या के पास अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने का मौका होगा. ऐसा करते ही वो भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट हासिल करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे. हार्दिक से पहले ये कारनामा भारत के लिए अर्शदीप सिंह कर चुके हैं. वो भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने वाले नंबर 1 गेंदबाज बने थे, जब उन्होंने ओमान के खिलाफ एशिया कप 2025 के अंतिम लीग मैच में 1 विकेट चटकाया था क्योंकि उससे पहले उनके नाम 99 विकेट मौजूद थे.
पांड्या 3 विकेट लेते ही रच देंगे इतिहास
हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए अब तक कुल 188 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. उन्होंने 106 पारियों में 97 विकेट दर्ज किए हैं. इस दौरान उनका इकोनॉमी 8.23 का और औसत 26.6 का रहा है. हार्दिक को अपने 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे करने के लिए सिर्फ 3 विकेट की दरकार है. अगर वो बांग्लादेश के खिलाफ तीन विकेट हासिल कर लेते हैं तो वो इतिहास रच देंगे.
Super Fours | Match 4 ⚔️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 24, 2025
A berth in the Final is in sight, as India take on Bangladesh in their second respective Super Fours clash.
Will 🇮🇳 continue their winning streak or will 🇧🇩 spring a surprise?#INDvBAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/ZftmAiHCuX
ऐसा करने वाले बनेंगे हार्दिक पहले भारतीय खिलाड़ी
हार्दिक भारत के लिए बल्ले के साथ 118 मैचों की 92 पारियों में 5 अर्धशतकों की मदद से 1820 रन बना चुके हैं. उनके नाम 136 चौके और 95 छक्के भी मौजूद हैं. टी20 में उनका स्ट्राइक रेट 141.4 और औसत 27.6 का रहा है. अब हार्दिक अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर में भारत के लिए 1000 रन और 100 विकेट पूरे करने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन जाएंगे. उन्होंने भारत के लिए 2016 में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था.