रोहित शर्मा पर दिग्गज का बड़ा खुलासा, कहा- 'नहीं मिलेगी लग्जरी, ये काम कर देना होगा योगदान'

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लेकर ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से पहले दिग्गज क्रिकेटर ने बड़ी बात बोली है.

Rohit Sharma
रोहित शर्मा (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 1:28 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद : इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का बदला हुआ रूप सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. उन्होंने अपने वजन को लगभग 10 किलो कम किया है. अब रोहित एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं. वो काफी फिट लग रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए रोहित शर्मा का टीम में चयन बतौर खिलाड़ी किया गया है. उनकी जगह पर वनडे में भी शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है.

रोहित को लेकर दिग्गज ने बोली बड़ी बात
ऐसे में क्रिकेट फैंस के मन में काफी सवाल उठ रहे हैं. इनमें से प्रमुख सवाल है कि, टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने के बाद अब रोहित का क्रिकेट करियर कितना लंबा चलने वाला है. क्या वो वनडे वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे. इन सभी सवालों के बीच अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर और कोच संजय बांगर ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात की है.

रोहित ने क्यों किया वजन कम बांगर ने बताई वजह
संजय बांगर ने कहा, 'पिछली बार रोहित शर्मा ने ऐसा फिटनेस परिवर्तन किया था, वो 2011 के वर्ल्ड कप मिस करने के बाद किया था. क्योंकि वो जो चोट उनके दिल में थी वो काफी गहरी थी. मुझे लगता है कि उसी तरह का प्रयास एक उनकी तरफ से है क्योंकि 2012 से 2024 तक उनके खेलने का कार्यकाल काफी बेहतरीन रहा. ये चोट लगी है उनके दिल के ऊपर, मुझे लगता है उसके लिए उन्होंने तैयारी की है.

संजय बांगर ने आगे कहा, 'रोहित शर्मा में अब काफी भूख और फिटनेस दिख रही है. बतौर कप्तान अब आपके पास लग्जरी नहीं होगी कि आप 30 गज के दायरे में रहे, अब आपको फील्डिंग के लिए बाउंड्री लाइन पर भी जाना होगा. आपको एक फील्डर के तौर पर भी योगदान देना होगा. तो वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं और वो अच्छी बात है'.

टीम इंडिया कब कहां खेलेगी वनडे मैच
भारतीय क्रिकेट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में 19 अक्टूबर से अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत करने वाली हैं. इस दौरे पर भारत 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगा. रोहित और विराट कोहली वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे. भारतीय टीम सभी वनडे मैच भारत के समय के अनुसार सुबह 9 बजे से खेलती हुई नजर आएंगी.

  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे - 19 अक्टूबर (पर्थ)
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे - 23 अक्टूबर (एडिलेड)
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे - 25 अक्टूबर (सिडनी)
