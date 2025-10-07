ETV Bharat / sports

क्या रविंद्र जडेजा बन गए हैं टीम इंडिया के लिए बोझ? पूर्व क्रिकेटर ने जमकर की सलेक्टर्स की आलोचना

रविंद्र जडेजा ( ANI )

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है. इस दौरा इंडियन क्रिकेट टीम को तीन वनडे और पांच टी20 मैच की सीरीज खेलनी है. वनडे सीरीज से भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को बाहर रखा गया है. जडेजा के सीरीज से बाहर किए जाने पर अब टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सदगोपन रमेश ने अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति की आलोचना की है. सदगोपन रमेश ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि, जडेजा को टीम में इसलिए जगह दी गई क्योंकि हमने पिछली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अतिरिक्त स्पिनर चुने थे. तो क्या जडेजा को टीम में अतिरिक्त सामान या बोझ के रूप में देखा जा रहा है? आपने ध्रुव जुरेल को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक बनाया था. जडेजा ने न केवल उसी मैच में शतक बनाया, बल्कि अपनी गेंदबाजी से चार विकेट भी लिए हैं'. रविंद्र जडेजा (ANI)