ETV Bharat / sports

क्या रविंद्र जडेजा बन गए हैं टीम इंडिया के लिए बोझ? पूर्व क्रिकेटर ने जमकर की सलेक्टर्स की आलोचना

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से रवींद्र जडेजा को बाहर करने पर अजीत अगरकर की आलोचना की है.

रविंद्र जडेजा
रविंद्र जडेजा (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 7, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है. इस दौरा इंडियन क्रिकेट टीम को तीन वनडे और पांच टी20 मैच की सीरीज खेलनी है. वनडे सीरीज से भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को बाहर रखा गया है. जडेजा के सीरीज से बाहर किए जाने पर अब टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सदगोपन रमेश ने अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति की आलोचना की है.

सदगोपन रमेश ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि, जडेजा को टीम में इसलिए जगह दी गई क्योंकि हमने पिछली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अतिरिक्त स्पिनर चुने थे. तो क्या जडेजा को टीम में अतिरिक्त सामान या बोझ के रूप में देखा जा रहा है? आपने ध्रुव जुरेल को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक बनाया था. जडेजा ने न केवल उसी मैच में शतक बनाया, बल्कि अपनी गेंदबाजी से चार विकेट भी लिए हैं'.

रविंद्र जडेजा
रविंद्र जडेजा (ANI)

अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवींद्र जडेजा को न चुनने का कारण बताया था. टीम की घोषणा के बाद पूछे जाने पर अगरकर ने कहा, 'आप ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए दो बाएं हाथ के स्पिनर नहीं चुन सकते. जडेजा एक अच्छे बल्लेबाज हैं और अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण भी करते हैं. वह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टीम में थे. हमने वहां की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त स्पिनर लिए हैं.

अगरकर ने आगे कहा, 'अब हम केवल एक ही मौका दे सकते हैं. हम वाशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव के साथ टीम को संतुलित कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि हमें ऑस्ट्रेलिया में अतिरिक्त स्पिनरों की जरूरत है. यह सिर्फ तीन मैचों की एक छोटी सी सीरीज है. हम सभी को मौका नहीं दे सकते. इसीलिए जडेजा को टीम से बाहर किया गया है

रविंद्र जडेजा
रविंद्र जडेजा (ANI)

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, परदी कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल।

भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का शेड्यूल

  • 19 अक्टूबर - पहला मैच, पर्थ
  • 23 अक्टूबर - दूसरा मैच, एडिलेड
  • 25 अक्टूबर - तीसरा मैच, सिडनी
ये खबर भी पढ़ें : दिल्ली में होगी टीम इंडिया की शानदार दावत, भारतीय कोच गौतम गंभीर होस्ट करेंगे डिनर पार्टी

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS AUSRAVINDRA JADEJASADAGOPPAN RAMESHAJIT AGARKARIND VS AUS ODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरू हो गया चार्तुमास का आखिरी महीना, कार्तिक मास में करें तुलसी पूजा, मनोकामनाएं होंगी पूरी

4 से 6 महीनों में पेट्रोल वाहनों जितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत: नितिन गडकरी

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 82 हजार के करीब, निफ्टी में भी उछाल

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टीम का किया ऐलान, 3 दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.