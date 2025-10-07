क्या रविंद्र जडेजा बन गए हैं टीम इंडिया के लिए बोझ? पूर्व क्रिकेटर ने जमकर की सलेक्टर्स की आलोचना
पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से रवींद्र जडेजा को बाहर करने पर अजीत अगरकर की आलोचना की है.
Published : October 7, 2025 at 5:54 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है. इस दौरा इंडियन क्रिकेट टीम को तीन वनडे और पांच टी20 मैच की सीरीज खेलनी है. वनडे सीरीज से भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को बाहर रखा गया है. जडेजा के सीरीज से बाहर किए जाने पर अब टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सदगोपन रमेश ने अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति की आलोचना की है.
सदगोपन रमेश ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि, जडेजा को टीम में इसलिए जगह दी गई क्योंकि हमने पिछली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अतिरिक्त स्पिनर चुने थे. तो क्या जडेजा को टीम में अतिरिक्त सामान या बोझ के रूप में देखा जा रहा है? आपने ध्रुव जुरेल को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक बनाया था. जडेजा ने न केवल उसी मैच में शतक बनाया, बल्कि अपनी गेंदबाजी से चार विकेट भी लिए हैं'.
अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवींद्र जडेजा को न चुनने का कारण बताया था. टीम की घोषणा के बाद पूछे जाने पर अगरकर ने कहा, 'आप ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए दो बाएं हाथ के स्पिनर नहीं चुन सकते. जडेजा एक अच्छे बल्लेबाज हैं और अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण भी करते हैं. वह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टीम में थे. हमने वहां की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त स्पिनर लिए हैं.
अगरकर ने आगे कहा, 'अब हम केवल एक ही मौका दे सकते हैं. हम वाशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव के साथ टीम को संतुलित कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि हमें ऑस्ट्रेलिया में अतिरिक्त स्पिनरों की जरूरत है. यह सिर्फ तीन मैचों की एक छोटी सी सीरीज है. हम सभी को मौका नहीं दे सकते. इसीलिए जडेजा को टीम से बाहर किया गया है
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, परदी कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल।
भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का शेड्यूल
- 19 अक्टूबर - पहला मैच, पर्थ
- 23 अक्टूबर - दूसरा मैच, एडिलेड
- 25 अक्टूबर - तीसरा मैच, सिडनी