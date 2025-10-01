वैभव सूर्यवंशी ने ब्रेंडन मैकुलम का तोड़ा रिकॉर्ड , अंडर-19 के इतिहास का जड़ा चौथा सबसे तेज टेस्ट शतक
Vaibhav Suryavanashi hundred: वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ यूथ टेस्ट में 78 गेंदों में अपना शतक पूरा किया.
Published : October 1, 2025 at 2:33 PM IST
हैदराबाद: भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ब्रिस्बेन में खेले जा रहे अंडर-19 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए शानदार पारी खेली. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 86 गेंदों पर 113 रनों की पारी खेलकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जिसकी वजह से उनकी पहली पारी 428 पर खत्म हुई.
ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहली पारी 243 पर ही सिमट गई थी और दूसरे दिन की समाप्ति पर उनकी दूसरी पारी में भी 8 रन पर एक विकेट गिर गया है और वो अभी भी भारत से 177 रन पीछे हैं.
वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड
वैभव ने क्रीज पर रहते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े और रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया. युवा भारतीय बल्लेबाज ने 78 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर युवा टेस्ट मैचों में सबसे तेज शतक है. उन्होंने लियाम ब्लैकफोर्ड का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा. वैभव ने अपनी 113 रनों की पारी में आठ छक्के और नौ चौके लगाए. इसके साथ वो अंडर-19 के इतिहास में चौथे सबसे तेज टेस्ट शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए.
वैभव ने मैकुलम का तोड़ा रिकॉर्ड
इसके अलावा वैभव 15 साल की उम्र से पहले 100 गेंदों से कम में दो युवा टेस्ट शतक बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए. इसके साथ उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया. इससे पहले, उन्होंने पिछले साल चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ 58 गेंदों में शतक जड़ा था, जो इंग्लैंड के मोईन अली के बाद अब तक का दूसरा सबसे तेज युवा टेस्ट शतक है.
अंडर-19 वनडे में सबसे तेज शतक
इससे पहले वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे यूथ वनडे में सूर्यवंशी ने 78 गेंदों पर 143 रनों की पारी खेलकर इस प्रारूप के इतिहास में सबसे कम उम्र के शतकवीर बने. उन्होंने सिर्फ 52 गेंदों पर अपना शतक बनाया, जिससे यह अंडर-19 पुरुष वनडे में अब तक का सबसे तेज शतक बन गया.
वैभव का आईपीएल में जलवा
वैभव उस समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने 14 साल और 23 दिन की उम्र में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल में पदार्पण करके क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया था. बाद में, गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़कर सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के शतकवीर बने. उन्होंने आईपीएल 2025 में सात मैचों में 206.56 के शानदार स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का पुरस्कार मिला.