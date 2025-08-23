ETV Bharat / sports

46 साल के गेंदबाज ने टी20 में रचा इतिहास, पांच विकेट लेकर हासिल की ये बड़ी उपलब्धि - IMRAN TAHIR RECORD

Imran Tahir Record: इमरान ताहिर ने टी20 में पांच विकेट लेने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज गेंदबाज बन गए हैं.

इमरान ताहिर
इमरान ताहिर (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 2:20 PM IST

Imran Tahir Record: दक्षिण अफ्रीका के स्टार लेग ब्रेक स्पिनर इमरान ताहिर ने 46 साल की उम्र में क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में पांच विकेट लेकर कमाल कर दिया है. ताहिर इन दिनों कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल 2025) में गयाना अमेजन वॉरियर्स की कप्तानी कर रहे है.

लीग के एक मैच में उन्होंने शनिवार को नॉर्थ साउंड में एंटीगुआ बारबुडा फाल्कन्स के खिलाफ चार ओवरों में एक मेडन सहित 21 रन देकर 5 विकेट लेकर टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया. इमरान ताहिर कि शानदार गेंदबाजी ने न केवल अपनी टीम को 84 रनों की शानदार जीत दिलाई, बल्कि उन्होंने छोटे प्रारूप में कई पुराने कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिए.

46 साल कि उम्र में किया कारनामा
46 साल और 148 दिन की उम्र में, इमरान ताहिर ने टी20 क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज गेंदबाज बन गए हैं. इस सूची में सबसे उम्रदराज गेंदबाज कुक आइलैंड्स के तोमाकानुटे रीतावा हैं, जिन्होंने 2022 में फिजी के खिलाफ 19 रन देकर 5 विकेट लिए थे.

इसके अलावा इमरान ताहिर टी20 इतिहास में पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान भी बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड मलावी के मोअज्जम अली बेग के नाम था, जिन्होंने सितंबर 2004 में कैमरून के खिलाफ 22 रन देकर 5 विकेट लिए थे.

पांचवीं बार पांच विकेट
टी20 क्रिकेट में पांचवीं बार इमरान ताहिर पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसके साथ वह लसिथ मलिंगा, भुवनेश्वर कुमार, शाहीन अफरीदी और शाकिब अल हसन के साथ सबसे ज्यादा बार पांच विकेट लेने वालों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए. जबकि 402 मैचों के करियर में सात बार पांच विकेट लेने के साथ केवल डेविड वीजे ही इस सूची में सबसे आगे हैं.

इमरान ताहिर
इमरान ताहिर (IANS PHOTO)

इमरान ताहर का टी20 में प्रदर्शन
बता दें कि 2006 में इस प्रारूप में पदार्पण के बाद से, ताहिर ने 435 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें 19.66 की औसत से 554 विकेट लिए हैं. वह अब सर्वकालिक विकेट लेने वालों की सूची में चौथे स्थान पर हैं और खेल के इतिहास में सबसे सफल गेंदबाजों में से एक बने हुए हैं.

