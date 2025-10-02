आर अश्विन को लगा बड़ा झटका, यूएई की लीग में नहीं मिला कोई खरीदार
रविचंद्रन अश्विन ने 120,000 अमेरिकी डॉलर के बेस प्राइस के साथ ILT20 नीलामी में प्रवेश किया था.
Published : October 2, 2025 at 11:04 AM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को उस समय बड़ा झटका लगा जब वो यूएई की लीग ILT20 के चौथे सीजन की नीलामी में अनसोल्ड हो गए. अश्विन की बेस प्राइस 120,000 अमेरिकी डॉलर थी, जो की लीग में सबसे ज्यादा थी, लेकिन किसी भी फ्रैंचाइजी ने उन पर अपना पैसा खर्च नहीं किया.
नीलामी के पहले राउंड में अनसोल्ड होने के बाद अश्विन ने अपना नाम वापस ले लिया. जिस से ये अटकलें लगाई जाने लगी की हो सकता है कि अश्विन अब आगामी सीजन में वाइल्ड कार्ड के रूप में शामिल हों. लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनके नाम वापस लेने की दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि ILT20 और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग एक साथ टकरा रही है.
अश्विन को आगामी बिग बैश सीजन के लिए सिडनी थंडर ने साइन किया है. ये ऑस्ट्रेलियाई लीग 14 दिसंबर से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगी. जबकि ILT20 का चौथा सीजन 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलने वाला है.
तीन भारतीय हुए लीग में शामिल
वहीं दूसरी तरफ भारत के पूर्व रणजी ट्रॉफी विजेता अक्षय वखारे को दुबई कैपिटल्स ने 10000 अमेरिकी डॉलर में खरीदा है, जबकि भारत के पूर्व अंडर-19 कप्तान उन्मुक्त चंद, जो अब अमेरिका चले गए हैं, को अबू धाबी नाइट राइडर्स ने 40000 अमेरिकी डॉलर में खरीदा है. इसके अलावा नीलामी से एक दिन पहले, शारजाह वॉरियर्स ने श्रीलंकाई विकेटकीपर कुसल मेंडिस की जगह पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को टीम में शामिल किया था.
बता दें कि अबू धाबी, दुबई और शारजाह में आयोजित होने वाले आईएलटी20 का चौथा सीजन इस साल 2 दिसंबर से शुरू होगा और 4 जनवरी, 2026 तक चलेगा, जिसमें छह टीमें 34 मैच खेलेंगी.
आईएल टी20 की टीमें
यूएई की इस लीग में कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें अबू धाबी नाइट राइडर्स, डेजर्ट वाइपर्स, दुबई कैपिटल्स, गल्फ जायंट्स, एमआई एमिरेट्स और शारजाह वॉरियर्स शामिल है.
प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होने चाहिए
नीलामी के बाद, प्रत्येक टीम में 19 से 21 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें पूर्ण सदस्य देशों से कम से कम 11, यूएई से 4 (एक अंडर-23 अनिवार्य है), कुवैत से एक और सऊदी अरब से एक, तथा अन्य सहयोगी देशों से 2 खिलाड़ी शामिल होंगे.