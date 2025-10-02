ETV Bharat / sports

आर अश्विन को लगा बड़ा झटका, यूएई की लीग में नहीं मिला कोई खरीदार

रविचंद्रन अश्विन ने 120,000 अमेरिकी डॉलर के बेस प्राइस के साथ ILT20 नीलामी में प्रवेश किया था.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को उस समय बड़ा झटका लगा जब वो यूएई की लीग ILT20 के चौथे सीजन की नीलामी में अनसोल्ड हो गए. अश्विन की बेस प्राइस 120,000 अमेरिकी डॉलर थी, जो की लीग में सबसे ज्यादा थी, लेकिन किसी भी फ्रैंचाइजी ने उन पर अपना पैसा खर्च नहीं किया.

नीलामी के पहले राउंड में अनसोल्ड होने के बाद अश्विन ने अपना नाम वापस ले लिया. जिस से ये अटकलें लगाई जाने लगी की हो सकता है कि अश्विन अब आगामी सीजन में वाइल्ड कार्ड के रूप में शामिल हों. लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनके नाम वापस लेने की दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि ILT20 और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग एक साथ टकरा रही है.

अश्विन को आगामी बिग बैश सीजन के लिए सिडनी थंडर ने साइन किया है. ये ऑस्ट्रेलियाई लीग 14 दिसंबर से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगी. जबकि ILT20 का चौथा सीजन 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलने वाला है.

तीन भारतीय हुए लीग में शामिल
वहीं दूसरी तरफ भारत के पूर्व रणजी ट्रॉफी विजेता अक्षय वखारे को दुबई कैपिटल्स ने 10000 अमेरिकी डॉलर में खरीदा है, जबकि भारत के पूर्व अंडर-19 कप्तान उन्मुक्त चंद, जो अब अमेरिका चले गए हैं, को अबू धाबी नाइट राइडर्स ने 40000 अमेरिकी डॉलर में खरीदा है. इसके अलावा नीलामी से एक दिन पहले, शारजाह वॉरियर्स ने श्रीलंकाई विकेटकीपर कुसल मेंडिस की जगह पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को टीम में शामिल किया था.

बता दें कि अबू धाबी, दुबई और शारजाह में आयोजित होने वाले आईएलटी20 का चौथा सीजन इस साल 2 दिसंबर से शुरू होगा और 4 जनवरी, 2026 तक चलेगा, जिसमें छह टीमें 34 मैच खेलेंगी.

आईएल टी20 की टीमें
यूएई की इस लीग में कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें अबू धाबी नाइट राइडर्स, डेजर्ट वाइपर्स, दुबई कैपिटल्स, गल्फ जायंट्स, एमआई एमिरेट्स और शारजाह वॉरियर्स शामिल है.

प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होने चाहिए
नीलामी के बाद, प्रत्येक टीम में 19 से 21 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें पूर्ण सदस्य देशों से कम से कम 11, यूएई से 4 (एक अंडर-23 अनिवार्य है), कुवैत से एक और सऊदी अरब से एक, तथा अन्य सहयोगी देशों से 2 खिलाड़ी शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें

एक ही ड्रेसिंग रूम में होंगे भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी! जानें क्यों और कब ?

For All Latest Updates

TAGGED:

ILT20 AUCTIONASHWIN UNSOLD IN ILT20 AUCTIONILT20 नीलामीरविचंद्रन अश्विन अनसोल्डR ASHWIN UNSOLD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9, 60 लोगों की मौत

बुधवार को छाई हरियाली, बीएसई का सेंसेक्स 143 अंक ऊपर खुला, निफ्टी में भी दिखी 51 अंकों की तेजी

तिलक वर्मा की तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, दिया ये खास गिफ्ट

आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, 5.5 फीसदी बरकरार रहेगा रेपो रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.