आर अश्विन को लगा बड़ा झटका, यूएई की लीग में नहीं मिला कोई खरीदार

By ETV Bharat Sports Team Published : October 2, 2025 at 11:04 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को उस समय बड़ा झटका लगा जब वो यूएई की लीग ILT20 के चौथे सीजन की नीलामी में अनसोल्ड हो गए. अश्विन की बेस प्राइस 120,000 अमेरिकी डॉलर थी, जो की लीग में सबसे ज्यादा थी, लेकिन किसी भी फ्रैंचाइजी ने उन पर अपना पैसा खर्च नहीं किया. नीलामी के पहले राउंड में अनसोल्ड होने के बाद अश्विन ने अपना नाम वापस ले लिया. जिस से ये अटकलें लगाई जाने लगी की हो सकता है कि अश्विन अब आगामी सीजन में वाइल्ड कार्ड के रूप में शामिल हों. लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनके नाम वापस लेने की दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि ILT20 और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग एक साथ टकरा रही है. अश्विन को आगामी बिग बैश सीजन के लिए सिडनी थंडर ने साइन किया है. ये ऑस्ट्रेलियाई लीग 14 दिसंबर से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगी. जबकि ILT20 का चौथा सीजन 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलने वाला है.