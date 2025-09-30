ETV Bharat / sports

महिला विश्व कप 2025: भारत में आज से शुरू हो रहा क्रिकेट का महाकुंभ, जानें प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

ICC Women's World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसका फाइनल मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा.

महिला विश्व कप 2025
महिला विश्व कप 2025 (ICC)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 11:34 AM IST

5 Min Read
हैदराबाद: क्रिकेट का महाकुंभ महिला विश्व कप 2025 की आज से भारत में शुरू होने जा रहा है. टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच मेजबान भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा. इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम भी भाग ले रही है, जिसने दोनों देशों की बीच राजनीतिक तनाव के कारण भारत में अपने मैच खेलने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनके सारे मैच भारत से श्रीलंका के कोलंबो में शिफ्ट कर दिए गए. अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचती है तो फिर फाइनल मैच भी कोलंबो में ही खेला जाएगा.

टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में संगीत, ग्लैमर और क्रिकेट का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा. गायिका श्रेया घोषाल अपनी आवाज के जादू से टूर्नामेंट में चार चांद लगाएंगी.

ये महिला वर्ल्ड कप राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें अंक तालिका में टॉप पर रहने वाली चार टीमों के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा और फिर फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा.

टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें भाग ले रही हैं. जिसमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं.

महिला वर्ल्ड कप विर्नस लिस्ट
ये महिला वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण है. गत विजेता ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का इस टूर्नामेंट पर दबदबा रहा है. जहां ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई है वहीं इंग्लैंड ने 4 बार ही चैंपियन बनने में सफल रहा. जबकि एक बार ये ट्रॉफी न्यूजीलैंड के नाम रही. भारत को अभी अपना खाता खोलना बाकी है. 12 साल बाद भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, इसलिए घरेलू दर्शकों के बीच भारत के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है.

महिला विश्व कप 2025 मैच का समय
महिला विश्व कप 2025 के 31 में से 30 मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होंगे. जबकि 26 सितंबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मैच भारतीय समयानुसार सुबह 11 बजे शुरू होगा.

महिला विश्व कप 2025 कहां देखें?
पूरे टूर्नामेंट का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा जबकि मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर भी उपलब्ध होगी.

महिला विश्व कप 2025 की प्राइज मनी
आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए 13.88 मिलियन डॉलर (122.55 करोड़ रुपये) की पुरस्कार राशि का ऐलान किया है. जो पिछले पुरस्कार राशि से चार गुना ज्यादा है. विजेता टीम को 4.48 मिलियन डॉलर (39.55 करोड़), उपविजेता टीम को 2.24 मिलियन डॉलर (19.77 करोड़) मिलेंगे. जबकि हारने वाली दोनों सेमीफाइनलिस्ट टीमों को 1.12 मिलियन डॉलर (9.88 करोड़) दिए जाएंगे.

भारत, ऑस्ट्रेलिय, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की कप्तान
भारत, ऑस्ट्रेलिय, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की कप्तान (AFP PHOTO)

महिला विश्व कप 2025 की टीमें और स्क्वाड

  1. भारत
    हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतीक रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़
  2. ऑस्ट्रेलिया
    एलिसा हीली (कप्तान), डार्सी ब्राउन, ऐश गार्डनर, किम गार्थ, हीथर ग्राहम, अलाना किंग, फोएबे लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनेक्स, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगन शुट्ट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम
  3. पाकिस्तान
    फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सैयदा अरूब शाह
  4. दक्षिण अफ्रीका
    लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, मारिज़ैन कप्प, ताज़मिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, काराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, नोंडुमिसो शांगासे
  5. श्रीलंका
    चमारी अथापथु, हासिनी परेरा, विश्मी गुणरथने, हर्षिता समरविक्रमा, कवीशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, अनुष्का संजीवनी, इमेशा दुलानी, देवमी विहंगा, पिउमी वाथ्सला, इनोका राणावीरा, सुगंदिका दासनायका, उदेशिका प्रबोदानी, मल्की मदारा, अचिनी कुलसूर्या.
  6. बांग्लादेश
    निगार सुल्ताना जोटी (कप्तान), नाहिदा अख्तर, फरजाना हक, रुब्या हैदर झेलिक, शर्मिन अख्तर सुप्ता, शोभना मोस्तरी, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, राबेया खान, मारुफा अख्तर, फरिहा इस्लाम त्रिस्ना, शंजीदा अख्तर माघला, निशिता अख्तर निशि, सुमैया अख्तर
  7. इंगलैंड
    नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), एम अर्लॉट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, लिन्से स्मिथ, डैनी व्याट-हॉज
  8. न्यूजीलैंड
    सोफी डिवाइन (कप्तान), सूज़ी बेट्स, ईडन कार्सन, फ्लोरा डेवोनशायर, इज़ी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पॉली इंगलिस, बेला जेम्स, मेली केर, जेस केर, रोजमेरी मैयर, जॉर्जिया प्लिमर, ली ताहुहू

महिला विश्व कप 2025 का शेड्यूल

श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की कप्तान
श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की कप्तान (AFP PHOTO)
  • 30 सितंबर: भारत बनाम श्रीलंका (गुवाहाटी)
  • 1 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड (इंदौर)
  • 2 अक्टूबर: बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान (कोलंबो)
  • 3 अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (गुवाहाटी)
  • 4 अक्टूबर: श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया (कोलंबो)
  • 5 अक्टूबर: भारत बनाम पाकिस्तान (कोलंबो)
  • 6 अक्टूबर: न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (इंदौर)
  • 7 अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश (गुवाहाटी)
  • 8 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान (कोलंबो)
  • 9 अक्टूबर: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (विशाखापट्टनम)
  • 10 अक्टूबर: न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश (गुवाहाटी)
  • 11 अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका (कोलंबो)
  • 12 अक्टूबर: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (विशाखापट्टनम)
  • 13 अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश (विशाखापट्टनम)
  • 14 अक्टूबर: श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड (कोलंबो)
  • 15 अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (कोलंबो)
  • 16 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश (विशाखापट्टनम)
  • 17 अक्टूबर: श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका (कोलंबो)
  • 18 अक्टूबर: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान (कोलंबो)
  • 19 अक्टूबर: भारत बनाम इंग्लैंड (इंदौर)
  • 20 अक्टूबर: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (नवी मुंबई)
  • 21 अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान (कोलंबो)
  • 22 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (इंदौर)
  • 23 अक्टूबर: भारत बनाम न्यूजीलैंड (नवी मुंबई)
  • 24 अक्टूबर: श्रीलंका बनाम पाकिस्तान )कोलंबो(
  • 25 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका )इंदौर(
  • 26 अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड )विशाखापट्टनम)
  • 26 अक्टूबर: भारत बनाम बांग्लादेश (नवी मुंबई)
  • 29 अक्टूबर: पहला सेमीफाइनल
  • 30 अक्टूबर: दूसरा सेमीफाइनल (नवी मुंबई)
  • 2 नवंबर: फाइनल

