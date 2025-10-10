ETV Bharat / sports

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

INDW vs SAW: 251 रनों के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 7 गेंद और 3 विकेट शेष रहते ही हासिल कर लिया.

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 9:59 AM IST

INDW vs SAW World Cup 2025: कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट और नादिन डी क्लार्क के अर्धशतकों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने गुरुवार 9 अक्टूबर को यहां महिला एकदिवसीय विश्व कप के रोमांचक लीग मैच में भारत को 3 विकेट से हरा दिया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ऋचा घोष के शानदार 94 रनों की बदौलत 251 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन नादिन डी क्लार्क ने अकेले दम पर मैच भारत से छीन लिया और एक शानदार छक्का लगाकर मैच का अंत भी किया.

दक्षिण अफ्रीका ने सात गेंद और तीन विकेट शेष रहते लक्ष्य का पीछा किया. भारतीय गेंदबाजों के सामने दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 81/5 हो गया. वहां पर मैच में भारत की पकड़ मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन सलामी बल्लेबाज और कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट एक छोर पर मजबूती से थामे रहीं और मैच को गहराई तक ले गईं.

उन्होंने 70 रन बनाए और अपनी टीम की उम्मीदें जगाईं. लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि वह बड़ा स्कोर करेंगी, क्रांति गौड़ ने उन्हें आउट कर दिया और दक्षिण अफ्रीका ने अपना छठा विकेट 142 रन पर गंवा दिया, जबकि उसे जीत के लिए अभी भी 100 से ज्यादा रन चाहिए थे, और भारत को सिर्फ चार विकेट चाहिए थे.

हालाँकि, चोल टायरॉन और नादिन डी क्लार्क की योजना कुछ और ही थी, दोनों ने सातवें विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी करके मेहमान टीम को जीत की दौड़ में बनाए रखा. स्नेह राणा के शानदार रिव्यू ने खतरनाक टायरॉन को आउट कर दिया और दक्षिण अफ्रीका ने अपना सातवां विकेट 211 रन पर गंवा दिया. यह एक नाटकीय अंत होने वाला था क्योंकि क्लार्क भारत और जीत के बीच खड़ी थीं.

दक्षिण अफ्रीका को 18 गेंदों पर 23 रन चाहिए थे. क्लार्क अपने रंग में दिखीं और अगले ओवर में दीप्ति शर्मा का सामना करते हुए उन्होंने एक रन लेकर समीकरण को बराबर कर दिया. दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने फिर आखिरी से पहले वाले ओवर में दो छक्के लगाकर मैच अपनी टीम के नाम कर दिया. क्लार्क ने 54 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे. इस मैच जिताऊ पारी की वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

खेल के कई हिस्सों में दबदबा बनाने के बाद यह भारत के लिए निराशाजनक रहा. मौजूदा टूर्नामेंट में यह भारत की पहली हार थी. भारत इस हार के साथ अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है जबकि दक्षिण अफ्रीका चौथे नंबर पर पहुंच गया है. भारत का अब अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से 12 अक्टूबर को होगा.

