महिला विश्व कप 2025: आज भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ पिच रिपोर्ट

INDW vs AUSW Match Preview: महिला विश्व कप 2025 के 13वें मैच में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा.

भारतीय महिला टीम
भारतीय महिला टीम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 12, 2025 at 10:53 AM IST

हैदराबाद: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में आज 12 अक्टूबर को भारतीय टीम महत्वपूर्ण मैच में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम से भिड़ने वाली हैं. ये मैच भी विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, जहां भारत ने अपना पिछला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन विकेट से हार गया था. भारत को टॉप फोर में जगह बनाने के लिए अपने मैच जीतने ही होंगे, नहीं तो आगे मुश्किल होने वाली है.

तीन मैच में दो जीत और एक हार के साथ भारत अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है जबकि ऑस्ट्रेलिया उतने ही मैच में 2 जीत और एक रद्द होने की वजह से दूसरे नंबर पर है. इंग्लैंड तीन मैच में तीन जीत के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है. वहीं दक्षिण अफ्रीका तीन मैच में दो जीत और एक हार के साथ चौथे नंबर पर है.

भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे सबसे प्रबल दावेदार के रूप में उतरा था और महिला क्रिकेट में अपना पहला आईसीसी खिताब जीतने के अपने अभियान की शुरुआत आत्मविश्वास से की. उन्होंने अपने पहले दो मैचों में सह-मेजबान श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत की. लेकिन तीसरे मैच में उन्हें दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा.

वहीं ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड पर शानदार जीत के साथ वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत की. उसके बाद उनका एक मैच श्रीलंका के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा और फिर तीसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हारा हुआ मैच जीतकर सबको चौंका दिया. इस शानदार जीत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की मजबूती तो दिखाई ही, साथ ही उनके खिलाड़ियों का धैर्य भी दिखाया, जिन्होंने सात विकेट गंवाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी.

INDW vs AUSW: हेड टू हेड रिकॉर्ड
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी आगे रही है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 59 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें से 48 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है जबकि भारत ने केवल 11 मैच जीते हैं. 2017 विश्व कप के बाद से, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 16 मैचों में से केवल दो जीते हैं.

INDW vs AUSW: पिच रिपोर्ट
डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की पिच धीमी और बल्लेबाजी के लिए थोड़ी मुश्किल होने की उम्मीद है. स्पिनरों को काफी मदद मिलेगी, लेकिन बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा. पारी के दूसरे भाग में बल्लेबाजी थोड़ी आसान होगी और तेज गेंदबाजों को डेथ ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी का सामना करना पड़ सकता है.

दोनों टीमों संभावित प्लेइंग इलेवन:
भारत: स्मृति मंधाना, प्रतीक रावल, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह.

ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली (कप्तान और विकेटकीपर), फ़ोबे लिचफ़ील्ड, एलिस पेरी, बेथ मनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, किम गार्थ, अलाना किंग, मेगन शुट्ट

