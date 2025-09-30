ETV Bharat / sports

संडे को फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, क्या इस बार मिलाएंगे हाथ ?

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ( IASN PHOTO )

September 30, 2025

हैदराबाद: एशिया कप का 17 वां संस्करण हाल ही में सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका. रविवार 28 सितंबर को हुए फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप अपने नाम कर लिया. इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक नहीं, बल्कि तीन बार आमने-सामने हुई थी. संडे को फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान

भारत ने ये तीनों मैच जीते. पिछले तीन संडे से भारत और पाकिस्तान आमने सामने रहे हैं और अब चौथे संडे को भी ये दोनों टीमें आमने-सामने होंगी, लेकिन इस बार ये मैच महिलाओं के बीच खेला जाएगा. दरअसल महिला विश्व कप 2025 आज यानी 30 सितंबर से भारत में शुरू हो रहा है. पहला मैच मेजबान भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. उसके बाद भारत अपना दूसरा मैच पाकिस्तान से कोलंबो में खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आई है, इस वजह से उनका सारा मैच श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा.