संडे को फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, क्या इस बार मिलाएंगे हाथ ?

India vs Pakistan on Sunday: भारत और पाकिस्तान लगातार चौथे संडे क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने होने वाले हैं.

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना (IASN PHOTO)
Published : September 30, 2025 at 1:50 PM IST

हैदराबाद: एशिया कप का 17 वां संस्करण हाल ही में सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका. रविवार 28 सितंबर को हुए फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप अपने नाम कर लिया. इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक नहीं, बल्कि तीन बार आमने-सामने हुई थी.

संडे को फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान
भारत ने ये तीनों मैच जीते. पिछले तीन संडे से भारत और पाकिस्तान आमने सामने रहे हैं और अब चौथे संडे को भी ये दोनों टीमें आमने-सामने होंगी, लेकिन इस बार ये मैच महिलाओं के बीच खेला जाएगा.

दरअसल महिला विश्व कप 2025 आज यानी 30 सितंबर से भारत में शुरू हो रहा है. पहला मैच मेजबान भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. उसके बाद भारत अपना दूसरा मैच पाकिस्तान से कोलंबो में खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आई है, इस वजह से उनका सारा मैच श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा.

क्या इस बार मिलाएंगे हाथ?
दोनों टीमों के बीच यह हाई-वोल्टेज मैच 5 अक्टूबर को होगा, जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. ऑपरेशन सिंदूर के बाद के घटनाक्रम और एशिया कप में हुए हालिया नो हैंडशेक विवाद के वजह से य मैच भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचेगा. लोगों के दिमाग में ये सवाल अभी से उठने शुरू हो गए हैं कि क्या भारतीय महिला टीम इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी महिला खिलाड़ियों से हाथ मिलांगी या नहीं?

बता दें कि एशिया कप 2025 में पुरुष खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाकर दूरी बनाए रखी. उन्होंने खेले गए तीनों मैचों में हाथ नहीं मिलाया. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या महिला टीम पुरुष टीम के रास्ते पर चलती है या नहीं.

महिला विश्व कप में टीम इंडिया का शेड्यूल

  • भारत बनाम श्रीलंका - 30 सितंबर
  • भारत बनाम पाकिस्तान - 5 अक्टूबर
  • भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका - 9 अक्टूबर
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया - 12 अक्टूबर
  • भारत बनाम इंग्लैंड - 19 अक्टूबर
  • भारत बनाम न्यूजीलैंड - 23 अक्टूबर
  • भारत बनाम बांग्लादेश - 26 अक्टूबर

वनडे विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), प्रतीक रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा, राधा यादव, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, श्री चरणी.

