ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से हार के बावजूद जेमिमा और क्रांति ने विशाखापट्टनम में बिखेरा जलवा, जीता मेडल

विशाखापट्टनम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 मैच खेले और दोनों में उसे हार मिली.

ICC Womens ODI World Cup 2025
भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 6:30 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप 2025 में अब तक अपने 4 मैच खेल लिए हैं. इस दौरान भारत को 2 मैचों में हार मिली है, जबकि उसे 2 मैचों में जीत नसीब हुई है. टीम इंडिया को पहले मैच में गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ जीत मिली. इसके बाद दूसरे मैच में कोलंबो में भारत ने पाकिस्तान को हराया.

इसके बाद आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के अपने आखिरी दो मैच टीम इंडिया ने विशाखापट्टनम में खेले, जहां उसे पहले अपने तीसरे मुकाबले दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा और फिर अपने चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार झेलनी पड़ गई. विशाखापट्टनम में 2 मैचों में 2 हार के बाद टीम इंडिया पूरी तरह निराश है.

ICC Womens ODI World Cup 2025
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (IANS)

इन 2 हार के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों क्रांति गौड़ और जेमिमा रोड्रिगेज को मेडल मिला है. उन्हें विशाखापट्टनम में शानदार फील्डिंग का इनाम मिला है. भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में क्रांति गौड़ को दक्षिण अफ्रीका और जेमिमा रोड्रिगेज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया गया है.

क्रांति गौड़ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले अपनी ही बॉलिंग में ओपनर ताजमिन ब्रिट्स का शानदार कैच पकड़ा और पूरे मैच के दौरान शानदार फील्डिंग करने के लिए बेस्ट फील्डर का मेडल हासिल किया, जबकि जेमिमा रोड्रिगेज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेथ मूनी का शानदार कैच लेने और मैदान पर बेहतरीन फील्डिंग का नमूना पेश करने के लिए बेस्ट फील्डर का मेडल दिया गया.

ICC Womens ODI World Cup 2025
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (IANS)

जब टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में ये मेडल दिए गए तब दोनों भारतीय खिलाड़ियों के साथ-साथ पूरी टीम इंडिया निराश थी. क्योंकि वो जानते हैं दो मैचों में लगातार दो हार के बाद उनके वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है. अब उन्हें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ हर हाल में मैच जीतने होंगे. भारत का अगला मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ 19 अक्टूबर को है.

TAGGED:

INDIAN WOMENS CRICKET TEAMJEMIMAH RODRIGUESKRANTI GAUDVISAKHAPATNAMICC WOMENS ODI WORLD CUP 2025

