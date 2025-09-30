ETV Bharat / sports

टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने ड्रेसिंग रूम पहुंची श्रेया घोषाल, जानिए किस महिला क्रिकेटर की हैं जबरा फैन?

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आगाज अब से कुछ घंटों बाद गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम से होने वाला है, जहां टूर्नामेंट के पहले मैच भारत और श्रीलंका का मुकाबला होने वाला है. इससे पहले भारत की मशहूर गायिका श्रेया घोषाल भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनके साथ बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि वो किस महिला क्रिकेट की सबसे बड़ी फैन हैं.

दरअसल, आज श्रेया घोषाल अपनी सुरीली आवाज का जादू महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन समारोह में बिखेरती हुई नजर आएंगे. श्रेया ने ही महिला वनडे वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग गाया है. अब उन्होंने भारतीय ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों से भी बात की है.

किस महिला क्रिकेटर की फैन हैं श्रेया

भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत का वीडियो बीसीसीआई महिला एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो में श्रेया ने भारत की बाएं हाथ की सलामी बैटर स्मृति मंधाना से कहा कि वो उनकी बहुत बड़ी फैन हैं. तो वहीं जेमिमा रोड्रिग्स ने श्रेया को बताया कि टीम इंडिया की खिलाड़ी राधा यादव उनकी बहुत बड़ी फैन है. इसके बाद श्रेया ने उनके लिए गाना भी गुनगुनाया.