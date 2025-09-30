टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने ड्रेसिंग रूम पहुंची श्रेया घोषाल, जानिए किस महिला क्रिकेटर की हैं जबरा फैन?
भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के पहले मैच में आज गुवाहाटी में भिड़ने वाली हैं.
हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आगाज अब से कुछ घंटों बाद गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम से होने वाला है, जहां टूर्नामेंट के पहले मैच भारत और श्रीलंका का मुकाबला होने वाला है. इससे पहले भारत की मशहूर गायिका श्रेया घोषाल भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनके साथ बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि वो किस महिला क्रिकेट की सबसे बड़ी फैन हैं.
दरअसल, आज श्रेया घोषाल अपनी सुरीली आवाज का जादू महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन समारोह में बिखेरती हुई नजर आएंगे. श्रेया ने ही महिला वनडे वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग गाया है. अब उन्होंने भारतीय ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों से भी बात की है.
किस महिला क्रिकेटर की फैन हैं श्रेया
भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत का वीडियो बीसीसीआई महिला एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो में श्रेया ने भारत की बाएं हाथ की सलामी बैटर स्मृति मंधाना से कहा कि वो उनकी बहुत बड़ी फैन हैं. तो वहीं जेमिमा रोड्रिग्स ने श्रेया को बताया कि टीम इंडिया की खिलाड़ी राधा यादव उनकी बहुत बड़ी फैन है. इसके बाद श्रेया ने उनके लिए गाना भी गुनगुनाया.
भारतीय क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार ने श्रेया का ड्रेसिंग रूम में शानदार स्वागत किया. श्रेया सभी खिलाड़ियों से मिलीं और स्मृति मंधाना से भी हाथ मिलाया. इस दौरान भारी डिमांड पर श्रेया ने 'पियू बोले' गाना गाया. उनकी आवाज सुनकर सभी खिलाड़ी मंत्रमुग्ध हो गए और ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी रिलेक्स नजर आया. इसके बाद सभी खिलाड़ियों ने श्रेया के साथ 'जिया बोले' गाना मिलकर गाया.
महिला वनडे विश्व कप 2025 के लिए भारत का स्क्वाड
भारत : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतीक रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़.