एशिया कप में पाकिस्तान को धोने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का टी20 रैंकिंग में धमाल, वरुण चक्रवर्ती बने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज
भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार नंबर 1 टी20 गेंदबाज बन गए हैं.
हैदराबाद : टीम इंडिया टी20 फॉर्मेट में खेले जा रहे एशिया कप 2025 में हिस्सा ले रही है. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने सिर्फ 2 मैच खेले हैं. इसी दौरान भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने धमाल मचा दिया है. उन्होंने रातों-रात टी20 अंतरराष्टीय क्रिकेट का नंबर 1 गेंदबाज बनकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वरुण को 2025 में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है और उन्हें ताजा ICC पुरुष T20I खिलाड़ी रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज़ का दर्जा मिला है.
आईसीसी टी20 रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती ने किया कमाल
इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद चक्रवर्ती ICC T20I गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले केवल तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं. चक्रवर्ती पिछले 12 महीनों में ही भारत की T20I टीम में एक प्रमुख खिलाड़ी बन पाए हैं, लेकिन 34 वर्षीय इस गेंदबाज ने लगातार दमदार प्रदर्शन करके अपनी शानदार गेंदबाजी का परिचय दिया है, जिससे वह T20I गेंदबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी को पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंच गए हैं.
वरुण चक्रवर्ती ने एशिया कप में बिखेरा जलवा
इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर का दूसरा पांच विकेट लेने के बाद चक्रवर्ती मौजूदा एशिया कप में अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, जहां उन्होंने यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ दो-दो मैचों में दो विकेट लिए हैं. चक्रवर्ती ने मेजबान टीम के खिलाफ भारत के पहले मैच में 1/4 का औसत निकाला और चार दिन बाद पाकिस्तान पर शानदार जीत में चार ओवर में 1/24 का प्रभावशाली प्रदर्शन भी किया.
चक्रवर्ती के लिए यह तीन स्थान ऊपर चढ़कर पहली बार शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए पर्याप्त साबित हुआ, डफी दूसरे स्थान पर खिसक गए, वेस्टइंडीज के स्पिनर अकील हुसैन तीसरे स्थान पर बने हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के एडम जम्पा चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं.
श्रीलंका के नुवान तुषारा (छह पायदान ऊपर छठे स्थान पर) और पाकिस्तान के सूफियान मुकीम (चार पायदान ऊपर 11वें स्थान पर) और अबरार अहमद (11 पायदान ऊपर 16वें स्थान पर) सभी ने बढ़त हासिल की, जबकि भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव 16 पायदान ऊपर 23वें स्थान पर पहुंच गए.
टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा का धमाल
पाकिस्तान के खिलाफ 31 रनों की पारी के बाद नंबर 1 टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की रेटिंग अपने करियर की नई सर्वोच्च रेटिंग पर पहुंच गई है, हालांकि इस हफ्ते कुछ अच्छे प्रदर्शनों के बाद कई बड़े नाम शीर्ष पर उनके स्थान पर नज़र गड़ाए हुए हैं. इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट (दूसरे) और जोस बटलर (तीसरे) दोनों ने अभिषेक के बराबर एक पायदान की छलांग लगाई है, जबकि दक्षिण अफ़्रीकी जोड़ी डेवाल्ड ब्रेविस (दो पायदान ऊपर 11वें स्थान पर) और एडेन मार्करम (10 पायदान ऊपर 30वें स्थान के बराबर) ने भी कुछ सुधार किया है.
पथुम निसांका को भी मिला शानदार प्रदर्शन का फायदा
श्रीलंका के दाएं हाथ के बल्लेबाज पथुम निसांका (एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर) और अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज (दो स्थान ऊपर चढ़कर 19वें स्थान पर) ने एशिया कप में शानदार पारियों के बाद रैंकिंग में सुधार किया है. बांग्लादेश के तनजीद हसन (चार स्थान ऊपर चढ़कर 35वें स्थान पर) और भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल (चार स्थान ऊपर चढ़कर 39वें स्थान पर) भी रैंकिंग में आगे बढ़े हैं.
भारतीय स्टार हार्दिक पांड्या टी20 अंतरराष्ट्रीय ऑलराउंडरों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के सैम अयूब (चार स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर) और अभिषेक शर्मा (चार स्थान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर) इस सप्ताह इस श्रेणी में बड़ी छलांग लगाने वालों में शामिल हैं.
