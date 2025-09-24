ICC का इस बड़े देश पर चला चाबुक, क्रिकेट बोर्ड को किया निलंबित
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्रमुख देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
Published : September 24, 2025 at 10:56 AM IST
हैदराबाद : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने मंगलवार को यूएसए क्रिकेट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की है. ICC ने कहा कि यह निर्णय पिछले एक साल में मामलों की गहन समीक्षा और प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत के बाद लिया गया है.
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने कहा, 'पिछले एक साल में मामलों की गहन समीक्षा और प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत के बाद ICC ने आज यूएसए क्रिकेट की ICC सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की पुष्टि की है'.
ओलंपिक की तैयारी की अनुमति
एक मीडिया बयान में आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट पर आईसीसी सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का बार-बार और लगातार उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. यह निर्णय 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के साथ ओलंपिक कैलेंडर में क्रिकेट की वापसी से पहले आया है लेकिन आईसीसी ने अमेरिकी राष्ट्रीय टीमों को अपनी प्रतियोगिताओं में भाग लेने और इस भव्य आयोजन की तैयारी करने की अनुमति दी है.
ICC has suspended USA Cricket due to its failure to implement the governance reforms recommended by the US Olympic and Paralympic Committee (USOPC). pic.twitter.com/r1A3xwbyTj— Ragav 𝕏 (@ragav_x) September 23, 2025
आईसीसी ने अपने बयान में क्या कहा?
आईसीसी ने अपने बयान में कहा कि, 'आईसीसी बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में लिया गया निर्णय यूएसए क्रिकेट द्वारा आईसीसी संविधान के तहत एक आईसीसी सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का बार-बार और लगातार उल्लंघन करने पर आधारित है'.
इसमें एक कार्यात्मक शासन संरचना को लागू करने में विफलता, संयुक्त राज्य अमेरिका ओलंपिक और पैरालंपिक समिति (USOPC) के साथ राष्ट्रीय शासी निकाय का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की कमी, और संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में क्रिकेट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कार्रवाइयां शामिल हैं.
🚨 BREAKING— Clink (@ClinkWrites) September 23, 2025
The ICC has suspended USA Cricket 🇺🇸 for not adopting governance reforms urged by the USOPC.
Despite the suspension USA's team can play in 2026 T20 WC & 2028 Olympics.
But USA risks losing important funds & hosting rights until fixed. 😔#Cricket #USACricket pic.twitter.com/jlbkQF1wLV
टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को हराया
अमेरिकी क्रिकेट टीम ने 2024 टी20 विश्व कप में भाग लिया. अमेरिकी क्रिकेट टीम ने इस मेगा आईसीसी टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया. अमेरिकी टीम में भारतीय मूल के कई खिलाड़ी भी हैं. 33 वर्षीय मुंबई के तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर ने भारत के खिलाफ मैच में विराट कोहली को आउट करके सुर्खियां बटोरीं थी.
अमेरिकी क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप और ओलंपिक में भाग लेने के लिए पात्र
इस निर्णय के साथ ICC ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिकी क्रिकेट टीम भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 2026 टी20 विश्व कप में भाग लेने के लिए पात्र होगी. अमेरिकी क्रिकेट टीम 2024 टी20 विश्व कप में सुपर 8 में पहुंची थी. इसलिए, अमेरिकी क्रिकेट टीम भी पात्र होगी. अमेरिका के लॉस एंजिल्स में 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भाग ले पाएगी.
