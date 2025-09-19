ETV Bharat / sports

पाकिस्तान पर चलेगा आईसीसी का चाबुक, एशिया कप में नियमों के उल्लंघन पर बड़ी सजा देने की तैयारी

आईसीसी 'कई टूर्नामेंट नियमों के उल्लंघन' के लिए पीसीबी के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रही है. पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले नियमों का उल्लंघन किया. मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की मांग को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा अस्वीकार किए जाने के विरोध में पीसीबी ने मैच स्थगित कर दिया था.

हैदराबाद: पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय एशिया कप 2025 में हिस्सा ले रही है. इस दौरान पाकिस्तान की टीम पूरी तरह विवादों में नजर आ रही है. पाक टीम पहले भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलने के चलते और फिर मैच रेफरी को हटाने की मांग करने के चलते विवादों में घिर गई है. अब पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किल में पड़ सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने उस पर बड़ा एक्शन बनाने का प्लान बना लिया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले बोर्ड को एक ईमेल भेजा है जिसमें खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के क्षेत्र (पीएमओए) प्रोटोकॉल के कई उल्लंघनों और कई कदाचार का हवाला दिया गया है. एक टूर्नामेंट सूत्र ने पीटीआई को बताया, 'आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने पीसीबी को पत्र लिखकर कहा है कि बोर्ड मैच के दिन पीएमओए के बार-बार उल्लंघन का दोषी है. पीसीबी को ईमेल प्राप्त हो गया है'.

पीसीबी ने मीडिया मैनेजर को बैठक में बुलाया

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बार-बार चेतावनी के बावजूद, पाकिस्तान ने नियमों का उल्लंघन किया. आईसीसी ने मीडिया मैनेजर नईम गिलानी को टॉस से पहले पाइक्रॉफ्ट, मुख्य कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा के बीच हुई बैठक को फिल्माने की अनुमति देकर यह स्पष्ट कर दिया था कि मीडिया मैनेजरों को ऐसी बैठकों में शामिल होने की अनुमति नहीं है. सूत्रों ने बताया कि इसका उद्देश्य टॉस के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी या संवादहीनता से बचना था. पीसीबी अपने मीडिया मैनेजर को बैठक में लाया और बातचीत के दौरान उसकी उपस्थिति पर ज़ोर दिया.

आईसीसी ने आपत्ति जताई

आईसीसी के भ्रष्टाचार-रोधी प्रबंधक ने मीडिया मैनेजर को इसलिए प्रवेश नहीं दिया क्योंकि वह अपना मोबाइल फोन पीएमओए में ले जाना चाहता था, जिस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है. सूत्रों ने बताया कि पीसीबी ने धमकी दी कि अगर मीडिया मैनेजर को बैठक के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी गई तो वह मैच से हट जाएगा और फिर बातचीत (बिना ऑडियो के) को फिल्माने पर जोर दिया, जो पीएमओए नियमों का एक और उल्लंघन है. आईसीसी को यह भी नहीं बताया गया कि पीसीबी फिल्माए गए फुटेज का उपयोग कैसे करेगा. आईसीसी ने पीसीबी की उस प्रेस विज्ञप्ति पर भी आपत्ति जताई जिसमें दावा किया गया था कि पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी है, लेकिन वास्तव में उन्होंने केवल गलतफहमी के लिए खेद व्यक्त किया था.

भारत-पाकिस्तान मैच में हाथ मिलाने का मामला

यह पूरा मामला भारत-पाकिस्तान मैच के बाद शुरू हुआ जब भारतीय टीम ने टॉस के दौरान और मैच के बाद पारंपरिक हाथ मिलाना छोड़ दिया. पाकिस्तान ने दावा किया था कि, मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टीम के कप्तान सलमान अली आगा को टॉस के दौरान भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने के लिए कहा था. इसके अलावा, उन्होंने धमकी दी कि अगर पाइक्रॉफ्ट को मैच अधिकारियों के पैनल से नहीं हटाया गया तो वे यूएई के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेंगे. इस पूरे मामले के कारण मैच एक घंटे देरी से शुरू हुआ क्योंकि आईसीसी ने जिम्बाब्वे के मैच रेफरी को हटाने की पीसीबी की मांग को ठुकरा दिया था.