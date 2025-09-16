भारतीय प्लेयर्स के हाथ न मिलाने पर पाकिस्तान की धमकी, एशिया कप से हटा तो मिलेगी कौन सी सजा?
Published : September 16, 2025 at 2:20 PM IST
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 में रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला गया. इस मैच भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत हासिल करने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. बल्कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे मैदान से सीधे बाहर चले गए. इसके बाद टीम इंडिया ने अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद कर दिया.
इसके बाद से ही भारत के पाकिस्तान के प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर विवाद खड़ा हो गया. पाकिस्तान के कई क्रिकेट दिग्गजों ने इस पूरी घटना पर अजीबो-गरीब बयान देना शुरू कर दिया, जबकि भारत के क्रिकेट जानकारों ने भी अपने-अपने विचार इस मुद्दे पर खुलकर रखे.
हाथ न मिलने से पाकिस्तानी प्लेयर्स नाराज
इसी बीच मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी बड़ा कदम उठाया और कप्तान सलमान अली आग और पूरी टीम मैच प्रेजेंटेशन के दौरान नजर नहीं आई. हालांकि शाहीन अफरीदी मौजूद रहे क्योंकि उन्हें मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के लिए अवार्ड मिला था. इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आईसीसी से शिकायत दर्ज की है.
पाकिस्तान ने की मैच रेफरी को हटाने की मांग
पीसीबी के एक बयान में कहा, 'मैच रेफरी और जिम्बाब्वे के पूर्व खिलाड़ी एंडी पाइक्राफ्ट ने टॉस के समय कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने को कहा था. पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने इस व्यवहार को खेल भावना के विरुद्ध बताते हुए विरोध दर्ज कराया और उन्हें हटाने की मांग की थी.'
अब मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की मांग पर आईसीसी खारिज कर दिया है. एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर को पहले से पता था कि मैच के दौरान हाथ नहीं मिलाए जाएंगे.
🚨 BREAKING: ICC has officially 𝐫𝐞𝐣𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 PCB's demand to replace match referee Andy Pycroft at the ongoing #AsiaCup2025 pic.twitter.com/gO1uYQT4X1— Cricbuzz (@cricbuzz) September 16, 2025
मोहसिन नकवी ने किया था एक्स पर पोस्ट
पीसीबी के चेयरमैन और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'पीसीबी ने मैच रेफरी द्वारा आईसीसी आचार संहिता और एमसीसी के क्रिकेट भावना से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के संबंध में आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है. पीसीबी ने एशिया कप से मैच रेफरी को तत्काल हटाने की मांग की है'.
पाकिस्तान ने रखी अजीबो-गरीब मांग
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से धमकी भी दी गई है कि अगर एंडी पाइक्राफ्ट को नहीं हटाया जाता तो वो एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच से हट जाएंगे. इसके साथ-साथ वो एशिया कप का भी बहिष्कार कर देंगे. पीसीबी की मानें तो एंडी पाइक्राफ्ट के दखल देने के चलते विवाद को हवा मिली थी.
एशिया कप से हटा पाकिस्तान तो क्या सजा मिलेगी
पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर वो एशिया कप से खुद व खुद हटा जाती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. इसके साथ ही अगर वो यूएई के खिलाफ होने वाले मैच का बॉयकॉट करती है तो भी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. पाकिस्तान और यूएई के 2 मैचों के बाद दो-दो अंक हैं. पाकिस्तान के नहीं खेलने पर उस मैच के अंक भी यूएई को मिलेंगे और वह 4 अंक लेकर सुपर-4 में भारत के साथ पहुंच जाएगी, जबकि पाकिस्तान का अभियान खत्म हो जाएगा. आईसीसी के नियमों के अनुसार किसी टूर्नामेंट से हटने पर किसी भी टीम को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है, उसके हटने पर सामने वाली टीम को विजेता मान लिया जाता है.