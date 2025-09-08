ETV Bharat / sports

दक्षिण अफ्रीका पर लगा जुर्माना, जानिए इंग्लैंड से मिली हार के बाद किस बात की मिली सजा?

इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे वनडे में 342 रनों से हराया, अब आईसीसी ने अफ्रीकाई टीम को बड़ी सजा दी है.

South Africa Cricket Team
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम (AP)
Published : September 8, 2025 at 4:00 PM IST

नई दिल्ली: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को तीन वनडे मैचों की सीरीज का तीसरे और अंतिम वनडे मैच खेला गया. इस मैच को इंग्लैंड ने 342 रनों से जीत लिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. इस हार के बाद दक्षिण अफ्रीका को एक और करारा झटका लगा है.

दक्षिण अफ्रीका पर लगा जुर्माना

दरअसल, साउथेम्प्टन में खेले गए इस मैच में दक्षिण अफ्रीका पर धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली अफ्रीका ने ओवर डालने में काफी समय लिया, जिसका हर्जाना अब उन्हें भुगतना पड़ा है.

जवागल श्रीनाथ ने लगाया जुर्माना

आईसीसी के मैच रेफरी के एलीट पैनल के जवागल श्रीनाथ, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने यह जुर्माना लगाया है क्योंकि मैच के दौरान समय की हानि के कारण दक्षिण अफ्रीका निर्धारित लक्ष्य से 1 ओवर पीछे थी. इसके तहत खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ पर आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार जुर्माना लगाया गया है. खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा कम फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है.

टेम्बा बावुमा ने स्वीकार किया अपराध

आईसीसी ने सोमवार को एक बयान में जारी कर कहा है कि, 'कप्तान टेम्बा बावुमा ने अपराध स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित दंड स्वीकार कर लिया गया है. इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है. मैदानी अंपायर नितिन मेनन और रसेल वॉरेन, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर माइक बर्न्स ने आरोप तय किए हैं.

इस मैच में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 342 रनों से जीत हासिल की है जो वनडे क्रिकेट में इतने बड़े अंतर (रनों के लिहाज) से जीत हासिल नहीं की है. अफ्रीका 72 रन पर ऑल आउट हो गए. जो वनडे इतिहास में उनका दूसरा सबसे कम स्कोर है. दक्षिण अफ्रीका 1993 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 रन पर आउट हो गया था. जो सबसे कम स्कोर है.

कैसा रहा मैच का हाल

इस मुकाबले की बात करें तो, इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 414 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका इस लक्ष्य का पीछा करते हुए 20.5 ओवर में सिर्फ 72 रनों पर ऑलआउट हो गई. जैकब बेथेल (82 गेंदों पर 110 रन) और जो रूट (96 गेंदों पर 100 रन) ने शतक लगाए. जबकि जोफ्रा आर्चर (4) और आदिल राशिद (3) ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए.

