दक्षिण अफ्रीका पर लगा जुर्माना, जानिए इंग्लैंड से मिली हार के बाद किस बात की मिली सजा?

नई दिल्ली: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को तीन वनडे मैचों की सीरीज का तीसरे और अंतिम वनडे मैच खेला गया. इस मैच को इंग्लैंड ने 342 रनों से जीत लिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. इस हार के बाद दक्षिण अफ्रीका को एक और करारा झटका लगा है. दक्षिण अफ्रीका पर लगा जुर्माना दरअसल, साउथेम्प्टन में खेले गए इस मैच में दक्षिण अफ्रीका पर धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली अफ्रीका ने ओवर डालने में काफी समय लिया, जिसका हर्जाना अब उन्हें भुगतना पड़ा है. जवागल श्रीनाथ ने लगाया जुर्माना आईसीसी के मैच रेफरी के एलीट पैनल के जवागल श्रीनाथ, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने यह जुर्माना लगाया है क्योंकि मैच के दौरान समय की हानि के कारण दक्षिण अफ्रीका निर्धारित लक्ष्य से 1 ओवर पीछे थी. इसके तहत खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ पर आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार जुर्माना लगाया गया है. खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा कम फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है.