हैदराबाद: रोहित शर्मा के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का वनडे कप्तान कौन होगा या वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक कप्तान बने रहेंगे. ये सवाल हर भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में उठ रहा है. इसी बीच आईसीसी ने भारत के 2026 के सीमित ओवरों के इंग्लैंड दौरे के लिए एक पोस्टर रीलीज करके सारे प्रशंसकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या रोहित शर्मा 2027 में भी वनडे कप्तान (Rohit Sharma ODI captain) बने रहेंगे?

आईसीसी ने एक पोस्टर जारी करके दिया संकेत

दरअसल भारतीय टीम इंग्लैंड में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म करने के बाद अब 2026 में वहां का दौरा करने वाली है. जहां वो 5 टी20 और 3 वनडे मैच खेलेगी. जिसके लिए मैच की तारीख और वेन्यू का भी ऐलान कर दिया गया है. इसी सीरीज को लेकर आईसीसी ने एक पोस्टर जारी किया था जिसपर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और भारतीय टीम के मौजूदा वनडे कप्तान रोहित शर्मा की फोटो लगी थी. जिसके बाद प्रशंसकों को यह लगने लगा कि अगर रोहित 2026 में ये सीरीज खेल रहे हैं तो वो 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे.

ICC ने बाद में इस पोस्ट को बिना कोई कारण बताए हटा दिया, लेकिन उससे पहले फैंस ने इसको सेव कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. बता दें कि रोहित ने 2024 टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. उसके बाद उन्होंने 2025 में इंग्लैंड इंडिया की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट को भी छोड़ने का ऐलान कर दिया. जिसकी वजह से रोहित शर्मा अब सिर्फ वनडे में ही भारतीय जर्सी में नजर आ सकते हैं.

भारतीय टीम का वनडे मैच कब है?

भारतीय टीम का वनडे मैच अब अक्टूबर में है जब वो ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे और 5 टी20 मैच खेलने जाएगी. अगर रोहित वनडे में बतौर कप्तान बरकरार रहते हैं तो वो अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर को ब्लू जर्सी में खेलते हुए दिख सकते हैं. उनके अलावा विराट कोहली भी इस टूर पर भारत के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि वो भी रोहित की तरह दो फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के नेतृत्व की तस्वीर साफ

भारतीय क्रिकेट टीम के नेतृत्व की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही हैं. टेस्ट में नए कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे ये साफ हो गया कि 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक वही कप्तान रहेंगे. जबकि टी20 क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम शानदार खेल का प्रदर्शन की है इसलिए 2026 के टी20 वर्ल्ड कप तक टीम की कमान उन्हीं के हाथ में रहने वाली है. लेकिन रोहित 2027 तक वनडे टीम की कमान संभालेंगे या नहीं, यह अनिश्चित है.