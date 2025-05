ETV Bharat / sports

ICC चेयरमैन जय शाह ने WTC फाइनल के लिए रिकॉर्डतोड़ प्राइज मनी का किया ऐलान - WTC 2025 PRIZE MONEY

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 प्राइज मनी ( ICC X handle )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 15, 2025 at 2:32 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 2:40 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने गुरुवार, 15 मई को आगामी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल 2025 के लिए रिकॉर्ड तोड़ प्राइज मनी की घोषणा की है. 11 जून को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन में खेले जाने वाले इस महामुकाबले में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कुल 5.76 मिलियन डॉलर (करीब 48 करोड़ रुपये) की भारी भरकम पुरस्कार राशि जीतने के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी. यह राशि चैंपियनशिप के पिछले दोनों संस्करणों में दी गई प्राइज मनी से दोगुनी से भी ज्यादा है. चैंपियन को मिलेंगे करीब 31 करोड़ रुपये

आईसीसी ने खुलासा किया है कि WTC फाइनल के चैंपियन को 3.6 मिलियन डॉलर (करीब 31 करोड़ रुपये) की प्राइज मनी से सम्मानित किया जाएगा, जो 2021 और 2023 संस्करणों में दिए जाने वाले 1.6 मिलियन डॉलर (करीब 14 करोड़ रुपये) से दोगुना से भी ज्यादा है.

रनर-अप टीम भी होगी मालामाल

वहीं, इस मैच में उपविजेता रहने वाली टीम की भी बल्ले-बल्ले होनी वाली है. WTC फाइनल 2025 की उपविजेता टीम को आईसीसी ने 2.16 मिलियन डॉलर (करीब 18 करोड़ रुपये) की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है, जो पहले 800,000 डॉलर (करीब 8 करोड़ रुपये) थी. ICC चेयरमैन जय शाह ने किया ऐलान

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच #WTC25 फाइनल के विजेता को 3.6 मिलियन डॉलर मिलेंगे, जबकि उपविजेता को 2.1 मिलियन डॉलर मिलेंगे. पुरस्कार राशि में की गई वृद्धि टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देने और पिछले WTC चक्रों से मिली गति को बनाए रखने के हमारे प्रयासों को दर्शाती है'. WTC फाइनल में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025 के खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी. यह मुकाबला 11-15 जून के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन में खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज करके WTC 2025 की प्वाइंट्स टेबल को टॉप करके फाइनल में जगह बनाई है. उन्होंने भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज भी ड्रॉ की. ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बनाई. वहीं, भारत ने अंक तालिका में तीसरे स्थान पर समाप्त किया और पहली बार फाइनल में पहुंचने से चूक गया. ये भी पढे़ं :- IPL टीमों के लिए राहत की खबर, इस क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को प्लेऑफ तक खेलने की दी छूट

नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने गुरुवार, 15 मई को आगामी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल 2025 के लिए रिकॉर्ड तोड़ प्राइज मनी की घोषणा की है. 11 जून को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन में खेले जाने वाले इस महामुकाबले में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कुल 5.76 मिलियन डॉलर (करीब 48 करोड़ रुपये) की भारी भरकम पुरस्कार राशि जीतने के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी. यह राशि चैंपियनशिप के पिछले दोनों संस्करणों में दी गई प्राइज मनी से दोगुनी से भी ज्यादा है. चैंपियन को मिलेंगे करीब 31 करोड़ रुपये

आईसीसी ने खुलासा किया है कि WTC फाइनल के चैंपियन को 3.6 मिलियन डॉलर (करीब 31 करोड़ रुपये) की प्राइज मनी से सम्मानित किया जाएगा, जो 2021 और 2023 संस्करणों में दिए जाने वाले 1.6 मिलियन डॉलर (करीब 14 करोड़ रुपये) से दोगुना से भी ज्यादा है. रनर-अप टीम भी होगी मालामाल

वहीं, इस मैच में उपविजेता रहने वाली टीम की भी बल्ले-बल्ले होनी वाली है. WTC फाइनल 2025 की उपविजेता टीम को आईसीसी ने 2.16 मिलियन डॉलर (करीब 18 करोड़ रुपये) की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है, जो पहले 800,000 डॉलर (करीब 8 करोड़ रुपये) थी. ICC चेयरमैन जय शाह ने किया ऐलान

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच #WTC25 फाइनल के विजेता को 3.6 मिलियन डॉलर मिलेंगे, जबकि उपविजेता को 2.1 मिलियन डॉलर मिलेंगे. पुरस्कार राशि में की गई वृद्धि टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देने और पिछले WTC चक्रों से मिली गति को बनाए रखने के हमारे प्रयासों को दर्शाती है'. WTC फाइनल में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025 के खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी. यह मुकाबला 11-15 जून के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन में खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज करके WTC 2025 की प्वाइंट्स टेबल को टॉप करके फाइनल में जगह बनाई है. उन्होंने भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज भी ड्रॉ की. ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बनाई. वहीं, भारत ने अंक तालिका में तीसरे स्थान पर समाप्त किया और पहली बार फाइनल में पहुंचने से चूक गया. ये भी पढे़ं :- IPL टीमों के लिए राहत की खबर, इस क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को प्लेऑफ तक खेलने की दी छूट

Last Updated : May 15, 2025 at 2:40 PM IST