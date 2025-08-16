दुबई: श्रीलंका क्रिकेट को उस समय बड़ा झटका लगा जब उनके एक पूर्व घरेलू क्रिकेटर सालिया समन (Saliya Saman) को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से पांच साल के लिए बैन कर दिया गया. ICC ने ये फैसला अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद सुनाया.
श्रीलंकाई क्रिकेटर को पाया गया दोषी
आईसीसी के बयान के अनुसार, यह प्रतिबंध 13 सितंबर 2023 से लागू है, जब समन को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था. पूरी सुनवाई और लिखित व मौखिक दलीलों के बाद आईसीसी की ट्रिब्यूनल ने समन को अबू धाबी टी10 2021 में मैचों या मैचों के कुछ हिस्से को फिक्स करने, षड्यंत्र रचने या अनुचित तरीके से प्रभावित करने के प्रयासों का दोषी पाया गया. आईसीसी ने ये भी कहा, 'समन पर किसी अन्य खिलाड़ी को संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के बदले में इनाम की पेशकश करना का भी आरोप था.
Former Sri Lankan domestic cricketer #SaliyaSaman has been banned from all forms of Cricket for five years after an ICC Anti-Corruption Tribunal found him guilty of breaching the Emirates Cricket Board (ECB) Anti-Corruption Code. pic.twitter.com/3C4OSctYQE— All India Radio News (@airnewsalerts) August 15, 2025
बता दें कि 39 वर्षीय सालिया समन उन आठ व्यक्तियों में शामिल थे जिन पर सितंबर 2023 में अबू धाबी टी10 लीग 2021 के दौरान एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था. आईसीसी से मान्यता प्राप्त इस लीग के मैचों में भ्रष्टाचार के प्रयास किए गए थे. समन ने अपने घरेलू करियर में 101 प्रथम श्रेणी और 77 लिस्ट ए मैच खेले हैं.
सालिया समन का क्रिकेट करियर
सालिया समन का घरेलू क्रिकेट करियर सभी प्रारूपों में शानदार रहा. वो एक ऑलराउंडर के तौर अपनी टीम में अहम भूमिका निभाते थे. प्रथम श्रेणी क्रिकेट में, उन्होंने 101 मैचों में 27.95 की औसत से 3,662 रन बनाए, जिसमें दो शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं, और उनका सर्वोच्च स्कोर 129 रहा. उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में भी 77 मैचों में 898 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 65 रहा. वहीं टी20 में उन्होंने 129.92 के शानदार स्ट्राइक रेट से 673 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक और नाबाद 78 रन का सर्वोच्च स्कोर शामिल है.
गेंदबाज के तौर पर समन ने प्रथम श्रेणी मैचों में 25.92 की औसत से 231 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8/53 रहा. उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में 84 और टी20 में 58 विकेट लिए, जिसमें दोनों प्रारूपों में एक बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है.