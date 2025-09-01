हैदराबाद: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने महिला विश्व कप 2025 के लिए रिकॉर्ड पुरस्कार राशि का खुलासा कर दिया है. जो कि पिछले पुरस्कार राशि से चार गुना ज्यादा है. इस साल भारत और श्रीलंका में होने वाले महिला वर्ल्ड कप में 13.88 मिलियन डॉलर (122.55 करोड़ रुपये) की पुरस्कार राशि वितरण की जाएगी. जबकि 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित पिछले वर्ल्ड कप में ये राशि 3.5 मिलियन डॉलर थी. इस हिसाब से इस साल की पुरस्कार राशि में में 297 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है.

पुरुष विश्व कप की राशि से भी ज्यादा

खास बात ये है कि ये पुरस्कार राशि दो साल पहले भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष विश्व कप की पुरस्कार राशि 10 मिलियन डॉलर से भी अधिक है. जो आईसीसी महिला क्रिकेट के विकास को बढ़ावा देने की रणनीति और क्रिकेट में पुरुष और महिला को बराबर समझने की रणनीति को दर्शाता है.

चैंपियन को कितने करोड़ मिलेंगे?

महिला क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की विजेता टीम को 4.48 मिलियन डॉलर (39.55 करोड़) की पुरस्कार राशि मिलेगी, जो 2022 में विजेता टीम को दी गई 1.32 मिलियन डॉलर की पुरस्कार राशि से 239 प्रतिशत अधिक है. उपविजेता टीम को 2.24 मिलियन डॉलर (19.77 करोड़) मिलेंगे, जबकि हारने वाली दोनों सेमीफाइनलिस्ट टीमों को 1.12 मिलियन डॉलर (9.88 करोड़) दिए जाएंगे.

ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए रिकॉर्ड पुरस्कार राशि का ऐलान किया (ICC)

प्रत्येक ग्रुप चरण की जीत पर विजेता टीम को 34,314 डॉलर मिलेंगे. जबकि अंक तालिका में, पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली टीमों को 700,000 डॉलर और सातवें और आठवें स्थान पर रहने वाली टीमों को 280,000 डॉलर मिलेंगे.

महिला विश्व कप में टीमें

2025 महिला क्रिकेट विश्व कप 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में होने वाले पहले मैच के साथ शुरू होगा. इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें भाग लेंगी. जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल है.

जय शाह ने क्या कहा?

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा, 'यह पुरस्कार राशि महिला क्रिकेट के सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. जो दीर्घकालिक विकास के प्रति हमारी स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाती है. हमारा संदेश सरल है, महिला क्रिकेटरों को यह पता होना चाहिए कि अगर वे इस खेल को पेशेवर रूप से चुनती हैं तो उनके साथ पुरुषों के समान व्यवहार किया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा, 'यह पुरस्कार राशि एक विश्वस्तरीय आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित करने और खिलाड़ियों और प्रशंसकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने की हमारी महत्वाकांक्षा को रेखांकित करता है. महिला क्रिकेट एक उल्लेखनीय उन्नति की ओर अग्रसर है, और इस कदम से हमें विश्वास है कि यह गति और तेज होगी.'