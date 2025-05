ETV Bharat / sports

मैं बिना किसी संकोच के उसके साथ सब कुछ शेयर कर सकता हूं... Virat Kohli ने इस खिलाड़ी के बारे में बोली बड़ी बात - VIRAT KOHLI ON ISHANT SHARMA

विराट कोहली ( IANS PHOTO )

Published : May 6, 2025 at 12:38 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 12:54 PM IST

हैदराबाद: आईपीएल के 18 वें सीजन में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है. जिसकी वजह से आरसीबी के फैन्स अब अपनी टीम से ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल वो कप जरूर उठाएंगे. टीम के साथ साथ आरसीबी के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली (Virat Kohli) भी शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने अब तक 11 मैचों में 505 रन बनाकर टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर हैं. रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम 11 मैचों में से 8 जीत के साथ अब तक शीर्ष पर है, उनके कुल 16 अंक हैं. शुक्रवार, 9 मई को उनका अगला मैच लखनऊ में लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) के खिलाफ है. इस बीच विराट कोहली ने आरसीबी के एक नए पॉडकास्ट में कई खुलासे किए हैं. उन्होंने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा को अपने जीवन में एक बहुत ही विशेष व्यक्ति बताया. इस के अलावा कोहली ने एमएस धोना और गैरी कर्स्टन के पर भी खुलकर बात की, जब उन्होंने कोहली को नंबर तीन पर बल्लेबाजी के लिए पूरा समर्थन दिया. कोहली ने ये भी कहा कि में हमेशा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता था. इशांत मेरे जीवन में एक बहुत ही विशेष व्यक्ति है: विराट कोहली

36 वर्षीय विराट कोहली आरसीबी के पॉडकास्ट में कहा, 'इशांत एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मैं पहले दिन से ही स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ हूं, चाहे हम साथ खेलें या न खेलें, कुछ भी नहीं बदला है, मैं बिना किसी संकोच या निर्णय के उसके साथ सब कुछ साझा कर सकता हूं, इसलिए वह मेरे जीवन में एक बहुत ही विशेष व्यक्ति है.'

कोहली ने आगे ये भी कहा, 'मुझे यह स्वीकार करने में कभी संकोच नहीं हुआ कि मैं तकनीकी रूप से सबसे अधिक सक्षम और स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं था. मैं ने अपनी बल्लेबाजी में बहुत सुधार किया है, जब मैंने खेलना शुरू किया था तो मैं सीखने और बेहतर होने के लिए बहुत उत्सुक था और सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मैं सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था.' गैरी और एमएस नंबर 3 पर खेलने के लिए पूरा समर्थन दिया: विराट कोहली

विराट कोहली धोनी और पूर्व हेड कोच गैरी कर्स्टन के बारे में कहा, 'गैरी और एमएस ने मेरे सामने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम आपको नंबर 3 पर खेलने के लिए समर्थन दे रहे हैं, यह वही पोजीशने है जहां आप टीम के लिए कुछ कर सकते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता था और कभी भी मैं हार नहीं मानता था. ये भी पढ़ें विराट कोहली ने किया बड़ा खुलासा, इन गेंदबाजों का सामना करने से लगता है डर कौन हैं 23 साल की ये हसीना?, इसकी फोटो लाइक कर 'फंसे' विराट कोहली, टॉम क्रूज से है खास कनेक्शन

