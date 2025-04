ETV Bharat / sports

धर्मशाला में दिखेगा IPL मैच का रोमांच, QR कोड से मिलेगी दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री, HPCA ने की तैयारी - HPCA MEETING REGARDING IPL 2025

Published : April 10, 2025 at 5:48 PM IST

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

बैठक में क्रिकेट खिलाड़ियों और पुलिस जवानों की ठहरने की व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, पार्किंग, कानून व्यवस्था, सड़क मरम्मत जैसे तमाम अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई.

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा, "हर बार की तरह इस बार भी सभी विभागों के साथ मिलकर एचपीसीए मैच आयोजन को लेकर समन्वय स्थापित कर रहा है. ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो".

QR कोड से मिलेगी दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री

इस बार क्रिकेट प्रेमियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एचपीसीए द्वारा डिजिटल क्यूआर कोड की सुविधा प्रदान की जा रही है. दर्शक अपने टिकट के साथ दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर स्टेडियम तक के मार्ग का नक्शा अपने मोबाइल पर देख सकेंगे, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मैच के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगी और हर विभाग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित करेगा.

धर्मशाला में होंगे आईपीएल सीजन 18 के तीन मैच

दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में शुमार एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में आईपीएल के तीन मैच खेले जाएंगे. पहला मैच 4 मई को किंग्स इलेवन पंजाब v/s लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा. दूसरा मैच 8 मई को किंग्स इलेवन पंजाब v/s दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा और तीसरा मैच 11 मई को किंग्स इलेवन पंजाब v/s मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें: लाहौल आने से पहले टूरिस्ट जान लें ये नियम, वरना जुर्माने के साथ होगी जेल