अंडर-19 विश्व कप क्वालीफायर: 19.4 ओवर में 23 रन पर ऑलआउट हुई टीम, फिर 5 गेंद में खत्म हुआ मैच - CANADA VS ARGENTINA

U19 WC Qualifier: कनाडा की अंडर-19 टीम ने 50 ओवर के विश्व कप क्वालीफायर मैच में अर्जेंटीना को सिर्फ पांच गेंदों में हरा दिया.

अंडर-19 विश्व कप क्वालीफायर मैच
अंडर-19 विश्व कप क्वालीफायर मैच (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2025 at 2:29 PM IST

हैदराबाद: क्रिकेट में अक्सर एकतरफा मुकाबले देखने को मिलते हैं, लेकिन जब कनाडा अंडर-19 टीम ने विश्व कप क्वालीफायर में अर्जेंटीना अंडर-19 टीम का सामना किया, तो उन्होंने अपने दबदबे के साथ इसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया. टीम ने विश्व कप अमेरिका क्वालीफायर 2025 में अर्जेंटीना को 10 विकेट से हराया. गौरतलब है कि जॉर्जिया में खेले जा रहे प्रतियोगिता के चौथे मैच में कनाडा ने 23 रनों के लक्ष्य का पीछा सिर्फ पांच गेंदों में ही कर लिया.

सात शून्य और सात अतिरिक्त
मैच की बात करें तो टॉस जीतकर अर्जेंटीना ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए, उन्होंने 19.4 ओवर में 10 विकेट खोकर सिर्फ 23 रन ही बना सकी. इस दौरान 7 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके. इसके अलावा पारी में 7 अतिरिक्त रन भी आए जो कुल स्कोर में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले रहे.

Argentina vs Canada Scorecard (
कनाडा vs अर्जेंटीना स्कोरकार्ड (ICC website screen grab)
5 ओवरों में 3 ओवर मेडन
कनाडा की ओर से तेज गेंदबाज जगमनदीप पॉल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 5 ओवरों में सात रन देकर छह विकेट लिए, जिनमें तीन मेडन ओवर भी शामिल थे. नई गेंद से उनकी शानदार गेंदबाजी ने अर्जेंटीना के शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया और बाकी गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को उभरने नहीं दिया और 23 रनो पर ही समेट दिया.

Argentina vs Canada Scorecard
कनाडा vs अर्जेंटीना स्कोरकार्ड (ICC website screen grab)

कनाडा ने पांच गेंदों में ही हासिल किया लक्ष्य
24 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, कनाडा ने मैच जीतने में देर नहीं लगाई. सलामी बल्लेबाज धर्म पटेल ने पारी की पहली गेंद पर एक रन लिया और फिर कप्तान युवराज समरा ने अगली चार गेंदों पर दो चौके और दो छक्के लगाए. फिर तीन वाइड ने कनाडा को लक्ष्य तक पहुंचाया और उन्होंने 295 गेंदें शेष रहते मैच जीत लिया.

क्वालीफायर में कनाडा मजबूत स्थिति में
इस जीत ने कनाडा को अमेरिका क्वालीफायर में मजबूत स्थिति में ला दिया है, जिसका आयोजन 7 से 17 अगस्त तक अमेरिका के अटलांटा में हो रहा है. अर्जेंटीना, बरमूडा, कनाडा और मेजबान अमेरिका प्रत्येक टीम डबल रॉबिन प्रारूप में एक-दूसरे के साथ दो बार खेलेगी. शीर्ष टीम 2026 आईसीसी पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में जगह पक्की करेगी.

बता दें कि 2026 का यह टूर्नामेंट जनवरी और फरवरी के बीच नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा. 16 टीमों को चार समूहों में विभाजित किया जाएगा और पांच स्थानों पर मैच आयोजित किए जाएंगे.

