हांगकांग ओपन 2025: भारतीय जोड़ी ने 38 मिनट में जीता सेमीफाइनल मैच, फाइनल में चीन की जोड़ी से होगी कड़ी टक्कर

सात्विक-चिराग ( ANI PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 13, 2025 at 11:36 AM IST 2 Min Read