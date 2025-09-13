ETV Bharat / sports

हांगकांग ओपन 2025: भारतीय जोड़ी ने 38 मिनट में जीता सेमीफाइनल मैच, फाइनल में चीन की जोड़ी से होगी कड़ी टक्कर

Hong Kong Open 2025: पांच सेमीफाइनल हारने के बाद सात्विक-चिराग छटे सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज की.

सात्विक-चिराग
सात्विक-चिराग (ANI PHOTO)
हैदराबाद: हांगकांग ओपन 2025 में भारतीय पुरुष खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं. डबल में भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ हांगकांग ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं. जबिक सिंगल में लक्ष्य सेन आज सेमीफाइनल के लिए कोर्ट पर उतरेंगे.

38 मिनट में जीता सेमीफाइनल
भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी, सात्विक और चिराग ने शनिवार, 13 सितंबर को हांगकांग ओपन 2025 के सेमीफाइनल मैच को 38 मिनट में ही जीत लिया. उन्होंने ताइवान के चेन चेंग कुआन और लिन बिंग-वेई को सीधे गेमों में 21-17, 21-15 से हराया.

खास बात ये है कि यह 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद इस भारतीय जोड़ी का पहला फाइनल है. इससे पहले ये जोड़ी पांच सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर होती रही है. जिसमें इंडिया ओपन, सिंगापुर ओपन, चाइना ओपन, मलेशिया ओपन और वर्ल्ड चैंपियनशिप शामिल है.

फाइनल में होगी कड़ी टक्कर
मैच की बात करे तो शुरुआती गेम में चेन और लिन ने शानदार चुनौती पेश की, लेकिन सात्विक और चिराग ने लगातार तेज स्मैश और सटीक नेट प्ले के साथ वापसी करते हुए मैच पर नियंत्रण हासिल किया और 21-17 से पहला गेम अपने नाम कर लिया. दूसरे गेम में, भारतीय जोड़ी ने शुरुआत में ही बढ़त बना ली और 21-15 से आसान जीत हासिल कर ली. भारतीय जोड़ी का फाइनल मुकाबला चीन की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी लियांग वेई केंग और वांग चांग या ताइवान के ली फैंग-चिह और ली फैंग-जेन की जोड़ी से होस कता है. क्योंकि इनके बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा.

लक्ष्य सेन का सेमीफाइनल मैच
भारत के लक्ष्य सेन हांगकांग ओपन 2025 के सिंगल वर्ग के सेमीफाइनल में शनिवार को चीनी ताइपे के चोउ तिएन-चेन से भिड़ेंगे. लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल में, अपने ही देश के 24 वर्षीय खिलाड़ी ने आयुष शेट्टी को 21-16, 17-21, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी.

