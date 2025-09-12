20 वर्षीय भारतीय शटलर आयुष शेट्टी ने मचाया धमाल, हांगकांग ओपन के क्वार्टर फाइनल में मारी धमाकेदार एंट्री
लक्ष्य सेन, सात्विकसाईराज और चिराग शेट्टी के बाद आयुष शेट्टी ने भी हांगकांग ओपन 2025 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है.
नई दिल्ली: भारतीय बैडमिंटन जगत में एक नए सितारे का उदय हुआ है. भारत के 20 वर्षीय शटलर आयुष शेट्टी ने कमाल कर दिया है. आयुष ने हांगकांग ओपन सुपर 500 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. उन्होंने एक शानदार मुकाबले में हुए 2023 विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता जापान के पूर्व वर्ल्ड नंबर 2 कोडाई नाराओका को हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की है.
आयुष शेट्टी ने हांगकांग ओपन में मचाया धमाल
आयुष शेट्टी ने कोडाई नाराओका को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है, जहां वो सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन के साथ अगले दौर में नजर आएंगे. उन्होंने 72 मिनट तक चले मुकाबले में काफी शानदार खेल दिखाया और मुकाबले को 21-19, 12-21, 21-14 से जीत लिया. ये मुकाबला एक घंटे से ज्यादा चला जिसमें भारतीय शटलर अपने विरोधी को चौंका दिया.
20 वर्षीय आयुष ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
आयुष शेट्टी की इस जीत को टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है. कर्नाटक के इस 20 वर्षीय खिलाड़ी जून में यूएस ओपन सुपर 300 जीता था. आयुष की बेहतरीन कोर्ट कवरेज और तेज शॉट लगाने की क्षमता ने निर्णायक गेम पर उनका साथ दिया और उन्हें जीत दिलाने में मदद की. ये उनके नए नवेले करियर की सबसे बड़ी जीत है.
आपको बता दें कि हांगकांग ओपन 2025 के मेंस सिंग्लस में अब आयुष अपने प्रशिक्षण साथी और हमवतन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के खिलाफ उतरेंगे, जहां एक रोमांचक दोनों भारतीय खिलाड़ियों को बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. ये दोनों ही प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकादमी से हैं.
लक्ष्य और सात्विक-चिराग भी बिखेरेंगे जलवा
लक्ष्य ने अपने हमवतन एचएस प्रणय को 15-21, 21-18, 21-10 से हराकर टूर्नामेंट में जबरदस्त वापसी की है. ये मार्च के बाद से लक्ष्य का यह पहला BWF वर्ल्ड टूर क्वार्टर फाइनल है. भारत की स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया और थाईलैंड के चालोएम्पोन सुकफुन और ननथाकर्ण तीरात्सकुल को तीन गेम में हरा दिया. दुनिया की नौवें नंबर की जोड़ी सात्विक-चिराग ने पहला गेम 18-21 से हारने के बाद वापसी की और अगले दो गेम 21-15, 21-11 से जीतकर मैच अपने नाम किया. क्वार्टर फाइनल में उनका अगला मुकाबला मलेशिया के जुनैदी आरिफ़ और रॉय किंग याप से होगा.