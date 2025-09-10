ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर हांगकांग के बल्लेबाज ने रचा इतिहास, हार के बावजूद हासिल किया खास मुकाम

अफगानिस्तान बनाम हांगकांग ( AP )

Published : September 10, 2025 at 2:38 PM IST

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच 9 सिंतबर (मंगलवार) को खेला गया. इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 188 रन बनाए. इसके जवाब में हांगकांग 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 94 रन बना पाई और 94 रनों से मैच हार गई. इस हार के बावजूद हांगकांग के एक बल्लेबाज ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर इतिहास रच दिया है. ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि हांगकांग के दाएं हाथ के बल्लेबाज बाबर हयात हैं. ये हांगकांग टीम के उपकप्तान भी हैं. इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में बल्ले के साथ 43 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 39 रनों की पारी खेली. बाबर हयात ने रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे बाबर हयात ने अपनी 39 रनों की पारी के साथ ही खास उपलब्धि हासिल कर ली है. बाबर अब रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये उपलब्धि रोहित शर्मा के नाम दर्ज थी. वो एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब एक पायदान खिसक कर चौथे स्थान पर आ गए हैं.