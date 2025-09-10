रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर हांगकांग के बल्लेबाज ने रचा इतिहास, हार के बावजूद हासिल किया खास मुकाम
हांगकांग के बल्लेबाज बाबर हयात रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर पुरुष टी20 एशिया कप में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने
Published : September 10, 2025 at 2:38 PM IST
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच 9 सिंतबर (मंगलवार) को खेला गया. इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 188 रन बनाए. इसके जवाब में हांगकांग 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 94 रन बना पाई और 94 रनों से मैच हार गई.
इस हार के बावजूद हांगकांग के एक बल्लेबाज ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर इतिहास रच दिया है. ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि हांगकांग के दाएं हाथ के बल्लेबाज बाबर हयात हैं. ये हांगकांग टीम के उपकप्तान भी हैं. इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में बल्ले के साथ 43 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 39 रनों की पारी खेली.
बाबर हयात ने रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
बाबर हयात ने अपनी 39 रनों की पारी के साथ ही खास उपलब्धि हासिल कर ली है. बाबर अब रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये उपलब्धि रोहित शर्मा के नाम दर्ज थी. वो एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब एक पायदान खिसक कर चौथे स्थान पर आ गए हैं.
𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐟𝐠𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐰𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚 𝐬𝐦𝐢𝐥𝐞 ☺️#AFGvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/zlPQMQh9rM— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 9, 2025
बाबर हयात ने एशिया कप टी20 में 6 मैचों में 1 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 274 रन बना लिए हैं. इसके साथ ही वो रोहित शर्मा से आगे निकल चुके हैं. रोहित शर्मा के नाम एशिया कप टी20 में 9 मैचों में 2 अर्धशतकों की मदद से 271 रन दर्ज हैं. इस मैच से पहले बाबर के नाम 235 रन दर्ज थे और उन्हें रोहित को पीछे छोड़ने के लिए 36 रनों की जरूरत थी.
बाबर के पास रिजवान-कोहली को पछाड़ने का होगा मौका
अब हांगकांग के इस बल्लेबाज के पास भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को भी पीछे छोड़ने का मौका होगा. जो एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रमश: पहले और दूसरे बल्लेबाज बन हुए हैं.
विराट कोहली ने एशिया कप टी20 में 429 रन बनाए हैं. वो लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद हैं. उनके बाद इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान हैं, जिन्होंने 281 रन बनाए हैं. अब बाबर हयात को विराट कोहली को पीछे छोड़ने के लिए 155 रन बनाने होंगे. जबकि रिजवान को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें 7 रन बनाने होंगे.