रांची : बिहार का ऐतिहासिक शहर राजगीर 29 अगस्त से हॉकी का केंद्र बनने जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर के राजगीर खेल परिसर में हीरो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है. यह आयोजन खास इसलिए भी है क्योंकि इसका उद्घाटन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन होगा. ऐसे में खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए यह टूर्नामेंट बेहद यादगार साबित होगा. ईटीवी भारत को हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने बताया कि यह आयोजन ऐतिहासिक होगा.

इस बार टूर्नामेंट में एशिया की कई मजबूत टीमें हिस्सा ले रही हैं. भारतीय टीम के लिए यह अवसर खास होगा क्योंकि पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद यह पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है. घरेलू माहौल में खेलने से टीम इंडिया को अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी.

हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह (ETV Bharat)

भोलानाथ सिंह ने हीरो एशिया पर की खास बातचीत

हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, 'हीरो एशिया कप का आयोजन राजगीर में होना पूरे देश के लिए गौरव की बात है. यह टूर्नामेंट ध्यानचंद जयंती पर शुरू हो रहा है, जो भारतीय हॉकी की परंपरा और गौरव को जोड़ने वाला क्षण है. भारतीय खिलाड़ियों को एक बार फिर अपने घरेलू मैदान में खेलने का मौका मिलेगा. मुझे विश्वास है कि यह टूर्नामेंट शानदार होगा और यहां की दर्शक संख्या खिलाड़ियों का हौसला कई गुना बढ़ा देगी'.

हॉकी इंडिया के महासचिव ने की बड़ी अपील

उन्होंने आगे कहा कि, 'यह आयोजन केवल खेल का ही नहीं, बल्कि झारखंड और बिहार की पहचान को भी मजबूती देगा. भोलानाथ सिंह ने अपील की कि, 'मैं झारखंड, बिहार और आसपास के तमाम क्षेत्रों के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचे और अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएं. यह टूर्नामेंट एशिया की सबसे बेहतरीन हॉकी का नजारा पेश करेगा'.

हीरो एशिया कप में पहले दिन होंगे बड़े मुकाबले

टूर्नामेंट के कार्यक्रम के अनुसार 29 अगस्त को पहले दिन सुबह 9 बजे मलेशिया और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा. 11 बजे कोरिया और चीनी ताइपे आमने-सामने होंगे. दोपहर 1:30 बजे बांग्लादेश और कोरिया का मैच होगा. इसके बाद शाम 3:30 बजे मलेशिया और चीनी ताइपे भिड़ेंगे. 5:30 बजे चीन और जापान का मुकाबला होगा और दिन का सबसे बड़ा आकर्षण रात 7:30 बजे भारत और कजाकिस्तान के बीच होगा.

Hero Asia Cup 2025 (ETV Bharat)

आपको बता दें कि, खिलाड़ियों की फिटनेस और आराम को ध्यान में रखते हुए टूर्नामेंट में 2 और 5 सितंबर को कोई मैच नहीं होगा. नॉकआउट चरण 3 सितंबर से शुरू होगा. सात सितंबर को टूर्नामेंट का समापन होगा, जब दोपहर 2:30 बजे पांचवें-छठे स्थान के लिए शाम 5 बजे तीसरे-चौथे स्थान के लिए और रात 7:30 बजे खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

राजगीर में होने वाला यह आयोजन न सिर्फ भारतीय हॉकी को नई दिशा देगा, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी खेल संस्कृति को मजबूत करेगा. दर्शकों के उत्साह और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से यह टूर्नामेंट इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है.