नई दिल्ली: हॉकी फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, हॉकी इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की कि बिहार के राजगीर में होने वाले पुरुष एशिया कप के सभी मैचों में प्रवेश निःशुल्क होगा. इस खबर के सामने आने के बाद सभी फैंस के चेहरे खुशी से खिल गए हैं. अब फैंस फ्री में मैच देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं.

आपको बता दें कि हीरो हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक किया जाएगा. बिहार के नवनिर्मित राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाने वाला यह एक भव्य उत्सव होने का वादा करता हैं. इस टूर्नामेंट को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं.

भारतीय हॉकी टीम (IANS)

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने किया ऐलान

हीरो हॉकी एशिया कप 2025 के मैचों की फ्री टिकट की जानकारी देते हुए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा, 'राजगीर में पुरुष एशिया कप की मेजबानी भारतीय हॉकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और हम चाहते हैं कि हर प्रशंसक इस यात्रा का हिस्सा बने. प्रवेश निःशुल्क रखकर, हमारा उद्देश्य खेल को और अधिक सुलभ बनाना और परिवारों, छात्रों और युवा एथलीटों को विश्व स्तरीय हॉकी देखने के लिए प्रोत्साहित करना है. यह केवल एक टूर्नामेंट नहीं है यह खेल का उत्सव है, और बिहार और उसके बाहर के लोग इसके केंद्र में रहने के हकदार हैं'.

हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने बोली बड़ी बात

इस मौके पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा, 'हमें पुरुष एशिया कप के सभी मैचों के लिए मुफ्त पहुंच प्रदान करते हुए खुशी हो रही है. राजगीर ने हॉकी के प्रति जबरदस्त उत्साह दिखाया है और हमें विश्वास है कि फैंस अपनी टीमों का समर्थन करने के लिए भारी संख्या में आएंगे. यह पहल भारत के हर कोने में हॉकी संस्कृति के निर्माण और पूरे टूर्नामेंट के दौरान स्टेडियम में उत्साहपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है'.

कैसे खरीद सकते हैं फैंस मैच की फ्री टिकट

हॉकी एशिया कप 2025 के मैचों की फ्री में टिकट हासिल करने के लिए फैंस को www.ticketgenie.in या हॉकी इंडिया ऐप पर जाकर मुफ्त टिकट के लिए पंजीकरण करना होगा. ये प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें एक वर्चुअल टिकट मिलेगा. इस पूरी प्रक्रिया को काफी सरल और आसान बनाया गया है. ऐसे में हार्ड टिकट प्रिंट की जगह पर वर्चुअल टिकट से फैंस काम चला सकेंगे.

हॉकी एशिया कप 2025 में मेजबान भारत को जापान, चीन और कजाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा है. भारत 29 अगस्त को चीन के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा. 31 अगस्त को जापान से अपना दूसरा मैच और 1 सितंबर को कजाकिस्तान के खिलाफ अपने ग्रुप स्टेज का अंतिम मैच खेलेगा.