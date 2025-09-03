राजगीर: हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का रोमांचक चरण यानी सुपर-4 आज (बुधवार) से शुरू हो रहा है. टूर्नामेंट के छठे दिन दर्शकों को तीन धमाकेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे. पहला मैच दोपहर 2:30 बजे जापान और चीनी ताइपे के बीच होगा. इसके बाद शाम 5:00 बजे चीन और मलेशिया आमने-सामने होंगे.

भारत और कोरिया के बीच मुकाबला: दिन का सबसे बड़ा मुकाबला रात 7:30 बजे खेला जाएगा, जब भारत और कोरिया की टीमें भिड़ेंगी. यह मैच किसी फाइनल से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमों की खेल शैली बिल्कुल अलग और आक्रामक है.

अब तक 101 गोल, मलेशिया सबसे आगे: टूर्नामेंट में अब तक कुल 101 गोल दागे जा चुके हैं. पहले दिन 26, दूसरे दिन 16, तीसरे दिन 19 और चौथे दिन 40 गोल हुए. टीमों की बात करें तो मलेशिया 23 गोल के साथ शीर्ष पर है, जबकि भारत 22 गोल कर दूसरे स्थान पर है. चीन ने 18, कोरिया ने 13, जापान ने 11, बांग्लादेश ने 10, चीनी ताइपे ने 3 और कजाकिस्तान ने सिर्फ 1 गोल किया है.

भारतीय दर्शकों को हरमनप्रीत से उम्मीदें: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने अपनी सटीक पेनल्टी कॉर्नर स्ट्रोक से अब तक 7 गोल किए हैं. जिससे वो टॉप स्कोर लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. वहीं युवा खिलाड़ी अभिषेक ने 4 गोल दागकर पांचवां स्थान हासिल किया है. उनकी यह धारदार मौजूदगी भारतीय टीम के आक्रमण को और मजबूती देती है. ऐसे में भारतीय दर्शकों को अपने युवा खिलाड़ियों से उम्मीद तो है ही, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत से काफी अधिक उम्मीदें हैं.

टॉप 5 गोल स्कोरर्स में दो भारतीय: टूर्नामेंट में गोल स्कोर करने के मामले में मलेशिया के हकीमुल्लाह अनवर 9 गोल के साथ फिलहाल सबसे आगे हैं. उनके साथी असरान हमसानी 6 गोल कर तीसरे पायदान पर हैं, जबकि कोरिया के डैन सोन 5 गोल के साथ चौथे नंबर पर हैं. लेकिन हरमनप्रीत और अभिषेक की मौजूदगी ने भारतीय प्रशंसकों में उम्मीद जगा दी है कि सुपर-4 में भी गोलों की बारिश जारी रहेगी.

भारत बनाम कोरिया, टक्कर दमदार : राजगीर के मैदान में दर्शक भारतीय टीम को लगातार चीयर कर रहे हैं. स्टेडियम में गूंजते 'इंडिया-इंडिया' के नारे खिलाड़ियों में जोश भर रहे हैं. सुपर-4 में भारत का पहला मुकाबला कोरिया से है, जो तेज रफ्तार हॉकी के लिए जाना जाता है. ऐसे में भारतीय डिफेंस और मिडफील्ड की परीक्षा होगी. अगर भारत यह मैच जीत जाता है, तो फाइनल की राह आसान हो जाएगी.

वर्ल्ड कप टिकट दांव पर: यह टूर्नामेंट सिर्फ खिताब के लिए नहीं, बल्कि हॉकी वर्ल्ड कप क्वालीफिकेशन के लिए भी बेहद अहम है. विजेता टीम सीधे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करेगी. भारतीय टीम कप्तान हरमनप्रीत की अगुवाई, अभिषेक और जुगराज जैसे युवा खिलाड़ियों की आक्रामकता और संतुलित खेल के दम पर खिताब की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है.

