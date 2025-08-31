पटना/राजगीर: राजगीर: बिहार के राजगीर में चल रहे हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का रोमांच अब और भी बढ़ गया है. टूर्नामेंट के तीसरे दिन आज (रविवार को) दर्शकों को पूल-ए के दो मुकाबले देखने को मिलेंगे. पहला मैच चीन और कजाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला भारतीय टीम और जापान के बीच होगा. दर्शकों में खास उत्साह भारत और जापान के बीच होने वाले इस बड़े टकराव को लेकर है, क्योंकि दोनों ही टीमों ने अपने-अपने पहले मैच शानदार अंदाज में जीते हैं.

पहला मुकाबला चीन बनाम कजाकिस्तान: दिन का पहला मैच दोपहर 1:00 बजे चीन और कजाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला हार चुकी हैं. ऐसे में यह मैच उनके लिए करो या मरो जैसा होगा. चीन को पहले दिन भारत ने 4-3 से हराया था, जबकि कजाकिस्तान को जापान ने 7-0 से करारी शिकस्त दी थी. ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मैच अंक तालिका में अपनी स्थिति सुधारने का अहम मौका है. हार की स्थिति में उनके लिए अगले दौर में जगह पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा.

भारतीय हॉकी टीम (ETV Bharat)

भारत और जापान की भिड़ंत: तीसरे दिन का असली रोमांच भारत और जापान के बीच होने वाले मुकाबले में है. यह मैच दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. भारत ने अपने पहले मुकाबले में चीन को 4-3 से हराकर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की थी. इस मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक ने भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. वहीं, जापान ने अपने पहले मैच में कजाकिस्तान को 7-0 से रौंद दिया था. जापान की टीम अपने तेज आक्रमण और फिटनेस के लिए जानी जाती है, ऐसे में यह मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प होने वाला है.

दर्शकों को कप्तान हरमनप्रीत से उम्मीदें: भारतीय दर्शकों की नजरें इस समय पूरी तरह से कप्तान हरमनप्रीत सिंह पर टिकी हैं. उन्होंने पहले मैच में अपनी हैट्रिक से टीम को जीत दिलाई थी. उनके अलावा जुगराज सिंह ने भी भारत के लिए एक गोल किया था. जापान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भारत को अपनी डिफेंस लाइन और आक्रमण दोनों को और मजबूत करना होगा. मिडफील्ड का तालमेल और पेनल्टी कॉर्नर का बेहतर इस्तेमाल भारतीय टीम की जीत का रास्ता साबित हो सकता है.

अब तक 45 गोल दागे जा चुके: एशिया कप हॉकी के अब तक खेले गए दो दिनों में दर्शकों को भरपूर गोलों का लुत्फ मिला है. पहले दो दिनों में खेले गए मुकाबलों में कुल 45 गोल दागे जा चुके हैं. पहले दिन भारत, मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया ने जीत दर्ज की थी, वहीं दूसरे दिन बांग्लादेश और मलेशिया की टीम विजयी रही. लगातार हो रहे गोल इस बात का इशारा कर रहे हैं कि इस बार टूर्नामेंट बेहद आक्रामक तरीके से खेला जा रहा है.

स्टेडियम में उत्साह का माहौल: राजगीर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में दोनों मैचों को लेकर दर्शकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों से भी खेल प्रेमी यहां पहुंचे हैं. स्टेडियम खचाखच भरा रह रहा है और दर्शकों का जोश खिलाड़ियों के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला साबित हो रहा है. खासकर भारतीय टीम के मुकाबले के दौरान माहौल पूरी तरह देशभक्ति के रंग में डूब जा रहा है.

टूर्नामेंट का आगे का सफर: पूल ए में आज के मुकाबले काफी अहम हैं. भारत और जापान की टीमों में से जो भी जीतेगी, वह अगले दौर की ओर बड़ी मजबूती से कदम बढ़ाएगी. वहीं, चीन और कजाकिस्तान की भिड़ंत यह तय करेगी कि कौन-सी टीम टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें बरकरार रख पाएगी. टूर्नामेंट का यह तीसरा दिन केवल खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि दर्शकों के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि अब हर मैच का असर सीधे नॉकआउट की तस्वीर पर पड़ने वाला है.

