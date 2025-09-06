एशिया कप हॉकी 2025: चीन को मात देकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, कल कोरिया से मुकाबला
राजगीर में हॉकी का रोमांच चरम पर है. भारत और चीन के बीच खेले गए मैच में चरम पर उत्साह दिखा. पढ़ें खबर
राजगीर : बिहार में राजगीर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में शनिवार को हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का नौवां दिन रोमांच और उत्साह से भरपूर रहा. पूरे दिन दर्शकों ने गोलों की बरसात और सांसें थाम देने वाले पल देखे. जहां पहले मुकाबले में कजाकिस्तान ने चीनी ताइपे को गोलों की बौछार से हराया, वहीं दूसरे मुकाबले में कोरिया ने मलेशिया को कांटे की टक्कर में मात दी. अब दिन का तीसरा और सबसे अहम मुकाबला भारत और चीन के बीच खेला गया.
चीन को 7-0 से हराया : भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए चीन को 7-0 क्लीनस्वीप कर फाइनल में पहुंची. कल डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया से फाइनल खेलेगी. फाइनल मैच जीतने वाली टीम 2026 में बेल्जियम में आयोजित वर्ल्ड कप हॉकी के लिए क्वालीफाई करेगी.
कजाकिस्तान ने चीनी ताइपे को 6-4 से हराया : दिन की शुरुआत कजाकिस्तान और चीनी ताइपे के बीच हुई भिड़ंत से हुई. यह दोनों टीमें पहले ही सुपर फोर की दौड़ से बाहर हो चुकी थीं, लेकिन मुकाबले में सम्मान की लड़ाई दिखी. कजाकिस्तान के खिलाड़ी अजीमते ड्यूसेंग्जे ने मैदान पर कमाल कर दिया और अकेले पांच गोल दागे. उनके शानदार प्रदर्शन के साथ एलतेनबेक एटक्लिव ने भी एक गोल जोड़ा. दूसरी ओर चीनी ताइपे के लिए सॉन्ग-यू-सी ने हैट्रिक लगाई और चेंग यू चांग ने एक गोल किया. अंततः कजाकिस्तान ने 6-4 से जीत दर्ज की और टूर्नामेंट से विजयी विदाई ली.
सुपर-4 में कोरिया ने मलेशिया को 4-3 से हराया : दिन का दूसरा मुकाबला सुपर फोर राउंड के तहत कोरिया और मलेशिया के बीच हुआ. यह मैच पूरे समय रोमांच से भरा रहा. दोनों टीमों ने आक्रमण और डिफेंस में बराबरी की टक्कर दी. मलेशिया को अंत में पेनल्टी कॉर्नर से बराबरी का मौका मिला, लेकिन वे चूक गए. वहीं कोरिया ने अपने मौकों को बेहतरीन तरीके से भुनाया और मुकाबला 4-3 से अपने नाम कर लिया.
कोरिया की ओर से ह्येहोंग किम ने दो गोल किए, जबकि स्योंग ओह और जूंगजून ली ने एक-एक गोल जोड़े. दूसरी तरफ मलेशिया की ओर से सैयद कोलन, फितरी सारी और ऐमन रोजेमी ने एक-एक गोल कर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया, मगर सफलता नहीं मिल सकी.
भारत चीन के मैच पर सबकी थी नजरें : सबकी निगाहें दिन के आखिरी मुकाबले पर टिकी थी, जहां भारत और चीन आमने-सामने थी. स्टेडियम में भारतीय दर्शक तिरंगा लहराते हुए अपनी टीम के समर्थन में जोरदार नारे लगा रहे था, जबकि चीनी समर्थक भी अपनी टीम को हौसला दे रहे थे. मैच में भारत ने एकतरफा दबदबा बनाए रखते हुए शानदार जीत हासिल की.
