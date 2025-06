ETV Bharat / sports

नीदरलैंड और नेपाल मैच में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुए 3 सुपर ओवर, जानिए कौन बना विनर - NED VS NEP

नीदरलैंड और नेपाल के कप्तान ( IANS )

Published : June 17, 2025 at 9:47 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 9:54 AM IST

नई दिल्ली: नीदरलैंड और नेपाल के बीच सोमवार को टी20 ट्राई सीरीज का दूसरा मैच खेला गया. इस दौरान इन दोनों टीमों में इतिहास रच दिया. इन दोनों ने वो कर दिखाया जो आज तक क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ है. इस मैच में नीदरलैंड और नेपाल के बीच 3 सुपर ओवर खेले गए. उसके बाद जाकर इस मैच का रिजल्ट निकला है. इसके साथ ही पुरुष क्रिकेट में एक मैच में 3 सुपर ओवर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गए हैं. इस ट्राई सीरीज की तीसरी टीम स्कॉटलैंड हैं. नीदरलैंड और नेपाल दोनों ने बनाए 152 रन नीदरलैंड और नेपाल के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 152 बार रन बनाए. इसके बाद नेपाल की टीम भी 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 152 रन बना पाई और मैच बराबरी पर छूट गया. इसके बाद मैच का रिजल्ट पाने के लिए सुपर ओवर कराया गया. पहला सुपर ओवर

नेपाल ने पहले सुपर ओवर में पहले खेलते हुए बिना कोई विकेट खोए 19 रन बनाए. नेपाल के लिए इसके बाद नीदरलैंड ने भी बिना कोई विकेट गंवाए 19 रन बनाए. नेपाल के लिए कुशाल भुर्टेल ने दो छक्के और एक चौका लगाया और 18 रन बनाए. इसके जवाब में माइकल लेविट ने पहली गेंद पर छक्का लगाया और 6 रन बनाए. जबकि मैक्स ओ’डॉड ने आखिरी दो गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर कुल 12 रन बनाए. दूसरा सुपर ओवर इस मैच के दूसरे सुपर ओवर में नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट के नुकसान पर 1 विकेट खोकर 17 रन बनाए. नेपाल ने बिना कोई विकेट खोए 17 रन बनाकर मैच को तीसरे सुपर ओवर में पहुंचा दिया. नीदर्लैंड के लिए कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 6 छक्के के साथ 9 रन बनाए. मैक्स ओ'डॉड ने 6 छ्क्के की मदद से 7 रन बनाए. नीदरलैंड के लिए दीपेन्द्र सिंह ऐरी 10 और कप्तान रोहित पौडेल ने 7 रन बनाए. तीसरा सुपर ओवर नेपाल ने तीसरे सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोई रन नहीं बनाया. नेपाल ने शून्य के स्कोर पर अपने दोनों विकेट खो दिए. दीपेन्द्र सिंह ऐरी 0, रोहित पौडेल 0 और रूपेस सिंह 0 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. नीदरलैंड के लिए माइकल लेविट ने 6 रन बनाकर मैच में अपनी टीम को जीत दिला दी. ये खबर भी पढ़ें : IND vs ENG: इंग्लैंड सीरीज से पहले भारत के 2 खिलाड़ी चोट के चलते हुए बाहर, जानिए किसने किया रिप्लेस

