भारत की हॉकी एशिया कप की जीत में हिसार के संजय की अहम भूमिका, माता कौशल्या ने कहा- बेटे की मेहनत पर गर्व, लड्डू बांटकर किया खुशी का इजहार
डाबड़ा के अर्जुन अवार्डी संजय ने एशिया कप में अहम भूमिका निभाई, भारत ने कोरिया को हराकर वर्ल्ड कप में क्वालीफाई किया.
Published : September 8, 2025 at 7:19 PM IST
हिसार: भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस जीत में हरियाणा के डाबड़ा गांव के अर्जुन अवार्डी संजय ने अहम भूमिका निभाई. संजय ने दो बेहतरीन गोल पास दिए, जिन पर दिलप्रीत ने गोल दागे और टीम को बढ़त दिलाई. इस जीत से भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है.
गांव में खुशी का माहौल, लड्डू बांटे गए
डाबड़ा गांव में संजय की इस उपलब्धि पर जश्न का माहौल है. उनके माता-पिता ने लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की. माता कौशल्या देवी और पिता नेकी राम ने कहा कि बेटे की मेहनत रंग लाई है. संजय के गांव और परिवार में गर्व की लहर है. इस मौके पर सीनियर हॉकी कोच राजेंद्र सिहाग भी शामिल हुए.
कोच बोले- संजय टीम इंडिया की रीढ़
सीनियर कोच राजेंद्र सिहाग ने कहा कि संजय शुरू से मेहनती और लगनशील खिलाड़ी रहा है. वह जूनियर से लेकर सीनियर लेवल तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करता आ रहा है. कोच ने बताया कि संजय की मेहनत और आत्मविश्वास ने भारतीय टीम को नई ऊंचाइयां दी हैं, और वर्ल्ड कप में भी उनका प्रदर्शन अहम रहेगा.
माता-पिता को बेटे पर गर्व
संजय बचपन से लेकर अब तक हॉकी खेल में मेहनती रहा है, जहां भी गया, उसे जीत हासिल हुई. माता ने कहा कि मुझे मेरे पर गर्व है. वह मेहनती लगन रखता है. आज जीत पर गांव परिवार में खुशी का माहौल है. इस जीत पर टीम की बधाई है. डाबड़ा के कई लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है. संजय को देश के राष्ट्रपति से अवार्ड मिल चुका है और संजय देश के प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी से भी मिल चुका है.
अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुके हैं संजय
कोच राजेंद्र ने कहा कि संजय ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए दो शानदार गोलपास किए, जिन पर दिल प्रीत ने गोल दागे और जीत हासिल हुई. इस जीत को लेकर गांव में लड्डू बांट कर खुशी का इजहार किया गया है. संजय बचपन से हॉकी खेल में मेहनती रहा है. वह हॉकी की जूनियर टीम से लगातार खेलता रहा है. संजय ने हॉकी खेल में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. इंडिया टीम में संजय ही एकमात्र हरियाणवी खिलाड़ी है.
