ETV Bharat / sports

कौन हैं हिमाचल के क्रिकेटर सुमित वर्मा, जिम्बाब्वे के खिलाफ 6,6,6,6 के साथ किया इंटरनेशनल डेब्यू

शिमला: युगांडा और जिम्बाब्वे के बीच T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका क्वालीफायर में ग्रुप बी का तीसरा मैच 26 सितंबर को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया. इस मैच को जिम्बाब्वे ने 15 गेंदें शेष रहते हुए पांच विकेट से अपने नाम कर लिया. युगांडा ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 153 रन का लक्ष्य दिया था.

इस मैच में हिमाचल के सुमित वर्मा ने युंगाड़ा के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. डेब्यू मैच ही सुमित वर्मा ने अपने प्रदर्शन की छाप छोड़ी. सुमित वर्मा ने अपनी पारी में 32 गेंदों का सामना करते हुए 140 की स्ट्राइक रेट से 45 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 4 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका लगाया. उन्होंने राघव धवन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 41 रन जोड़े. राघव धवन भी हिमाचल के मंडी जिले से संबंध रखते हैं और भारतीय ऑलराउंडर ऋषि धवन के बड़े भाई हैं. ऋषि धवन ने धोनी की कप्तानी में भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था.

हिमाचल के घरेलू क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड

31 वर्षीय सुमित वर्मा हिमाचल के शिमला के रहने वाले हैं. हिमाचल के लिए सुमित वर्मा ने 26 फर्स्ट क्लास मैचों में 34.17 की औसत से 2533 रन बनाए हैं. इसमें दो शतक और आठ अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 160 रन है. 58 लिस्ट ए मैचों में 22 की औसत से 974 रन बनाए हैं. इसमें उनके नाम सात अर्धशतक हैं. इसके साथ ही अपनी राइट आर्म ऑफब्रेक के साथ उन्होंने लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास मैचों में 5-5 विकेट अपने नाम किए हैं. 2009 में सुमित ने हरियाणा और 2012 में सर्विसेज के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. सुमित को आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है. उन्होंने 55 टी-20 मैचों में 138.72 की स्ट्राइक रेट से 652 रन बनाए हैं, जिसमें पांच अर्धशतक शामिल हैं.