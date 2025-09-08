कितना है एशिया कप टी20 के इतिहास का हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल, जानिए किस टीम के नाम दर्ज ये रिकॉर्ड
एशिया कप 2025 की शुरुआत मंगलवार से होने वाली है. उससे पहले आपको टूर्नामेंट के हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल के बारे में बताते हैं...
Published : September 8, 2025 at 1:24 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 1:33 PM IST
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के आगाजा में सिर्फ 1 दिन का समय बाकी है. 9 सितंबर (मंगलवार) से टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाला यह टूर्नामेंट यूएई में अपना रंग बिखेरेगा. एशिया कप का आयोजन आज तक सिर्फ 2 बार टी20 फॉर्मेट में हुआ है. साल 2016 और 2022 में एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला गया था. इस बार टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. टूर्नामेंट में कुल 19 मैच खेले जाएंगे. उससे पहले आज हम आपको एशिया कप टी20 में हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल बनाने वाली टीमों के बारे में बताने वाले हैं.
एशिया कप टी20 का हाईएस्ट टोटल
एशिया कप टी20 का हाईएस्ट टोटल भारतीय क्रिकेट टीम के नाम दर्ज है. भारत ने 8 सितंबर 2022 को दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ 212/2 रन बनाए थे. जो एशिया कप टी20 के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना हुआ है.
इसके बाद पाकिस्तान 193/2 रनों के साथ टूर्नामेंट का दूसरा सबसे हाईएस्ट टोटल बनाने वाली टीम है. पाकिस्तान ने 2 सितंबर 2022 को हांगकांग के खिलाफ शारजाह में स्कोर बनाया था. भारतीय टीम तीसरे स्थान पर एक बार फिर से 192/2 रनों के साथ मौजूद हैं. भारत ने 31 अगस्त 2022 को हांगकांग के खिलाफ ये टोटल खड़ा किया था.
एशिया कप टी20 का हाईएस्ट टोटल बनाने वाली टीम श्रीलंका है, जिसने 1 सितंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ 184/8 टोटल बनाया था. इस मैच में बांग्लादेश की टीम 183 रन बनाकर एशिया कप टी20 इतिहास की हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली पांचवी टीम बनी हुई है.
|टीम
|स्कोर
|विरोधी टीम
|भारत
|212/2
|अफगानिस्तान
|पाकिस्तान
|193/2
|हांगकांग
|भाारत
|192/2
|हांगकांग
|श्रीलंका
|184/8
|बांग्लादेश
|बांग्लादेश
|183/7
|श्रीलंका
एशिया कप टी20 का लोएस्ट स्कोर
एशिया कप टी20 का लोएस्ट टोटल हांगकांग क्रिकेट टीम के नाम दर्ज है. पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर 2022 को हांगकांग 38 रनों पर ऑलआउट हो गई थी, जो एशिया कप टी20 का लोएस्ट टोटल बना हुआ है. इस मुकाबले में 10.4 ओवर में हांगकांग की टीम आउट हो गई थी. इसके बाद यूएई के नाम क्रमश: 81/9, 82 दूसरा और तीसरा एशिया कप टी20 टूर्नामेंट इतिहास का लोएस्ट टोटल बना हुआ है.
पाकिस्तान की टीम लोएस्ट टोटल के मामले में चौथे स्थान पर है. पाकिस्तान की टीम 27 फरवरी 2016 को भारतीय टीम के खिलाफ 17.3 ओवर में 83 रनों पर ऑलआउट हो गई थी, जो उसका एशिया कप टी20 में लोएस्ट स्कोर भी है.
एशिया कप टी20 में भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कम स्कोर की बात करें तो, वो 166/6 है. जो बांग्लादेश के खिलाफ 24 फरवरी 2016 को आया था. इस मैच को भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता था. ये मैच बांग्लादेश की टीम 45 रनों से हार गई थी.
|टीम
|स्कोर
|विरोधी टीम
|हांगकांग
|38
|पाकिस्तान
|यूएई
|81/1
|इंंडिया
|यूएई
|82
|बांग्लादेश
|पाकिस्तान
|83
|इंडिया
एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में अपने सफर का आगाज 10 सितंबर से करने वाली है. भारत का पहला मैच यूएई के साथ होने वाला है. जबकि टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच होने वाला है. भारतीय समयानुसार सभी मैचों का प्रसारण रात 8 बजे से होने वाला है.