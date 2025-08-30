ETV Bharat / sports

हीरो एशिया हॉकी कप 2025: बांग्लादेश और चीनी ताइपे के लिए मैच जीतना जरूरी - HERO ASIA CUP 2025 IN RAJGIR

राजगीर में आयोजित हीरो एशिया कप 2025 का आज दूसरा दिन है. बांग्लादेश बनाम चीनी ताइपे और कोरिया बनाम मलेशिया के बीच मैच खेला जाएगा.

HERO ASIA CUP 2025 IN RAJGIR
हीरो एशिया हॉकी कप 2025 (ETV Bharat)
Published : August 30, 2025 at 7:16 AM IST

राजगीर: बिहार के राजगीर में 'खेल का महाकुंभ' हीरो एशिया हॉकी कप मैच 2025 का आयोजन चल रहा है. ऐसे में इस आयोजन के दूसरे दिन आज (शनिवार 30 अगस्त को) दो मुकाबले खेले जाने हैं. टूर्नामेंट के दूसरे दिन पूल बी के टीमों के बीच में मुकाबला है. पहला मुकाबला बांग्लादेश बनाम चीनी ताइपे के बीच है, जो दिन के 1:00 से खेला जाएगा. वहीं दूसरा मुकाबला कोरिया बनाम मलेशिया के बीच खेला जाएगा जो दिन के 3:00 से शुरू होगा.

बांग्लादेश और चीनी ताइपे के लिए मैच जीतना जरूरी: आज का पहला मुकाबला जो बांग्लादेश और चीनी ताइपे के बीच खेला जाना है, वह इन दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. दोनों टीम जीत के लिए मैदान में उतरेगीं, क्योंकि इनमें से जो भी हारेगा उसकी लीग में आगे की राह कठिन होगी.

HERO ASIA CUP 2025 IN RAJGIR
मैच जीतने के लिए जद्दोजहद करते हुए खिलाड़ी (ETV Bharat)

मलेशिया ने बांग्लादेश को हराया: लीग में बने रहने के लिए दोनों के लिए मैच जीतना जरूरी है. इसके पीछे वजह यह है कि मैच के पहले दिन मलेशिया ने बांग्लादेश को 4-1 से हराया है और कोरिया ने चीनी ताइपे को 7-0 की करारी शिकस्त दी है. वहीं दूसरे मुकाबले में मलेशिया और कोरिया, दोनों मुकाबला जीतकर अपना विजयी अभियान बरकरार रखना चाहेगी. इन दोनों के बीच लीग में टॉप पर बने रहने के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.

दर्शकों का उत्साह चरम पर: हीरो एशिया कप हॉकी मेंस को लेकर राजगीर में दर्शकों का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. स्टेडियम में दर्शक हर टीम के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए दिख रहे हैं.

दर्शकों के लिए विशेष सुविधा: इसके अलावा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से बिहार के हर जिला मुख्यालय में फैन पार्क तैयार किए गए हैं, जहां हॉकी प्रशंसक मैच का लाइव लुफ्त ले रहे हैं. स्टेडियम में दर्शन पूरे दिन मैच का आराम से लुफ्त ले सकें, इसके लिए हॉकी इंडिया और राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से दर्शकों के सुविधाओं को लेकर कई सारे प्रबंध किए गए हैं.

एशिया की आठ टीमें हिस्सा ले रही : हीरो एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें भाग ले रही हैं - भारत, जापान, कजाकिस्तान, चीन, मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे. टूर्नामेंट का प्रारूप इस तरह तैयार किया गया है कि रोमांच अंतिम क्षण तक बना रहेगा.

7 सितंबर को होगा फाइनल मैच: टूर्नामेंट की शुरुआत 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर हुई है और टूर्नामेंट का समापन फाइनल मुकाबले के साथ 7 सितंबर को होगा. टूर्नामेंट की विजेता टीम आगामी वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई कर जाएगी. इस टूर्नामेंट को लेकर दो पूल में टीमों को बांटा गया है. जिनमें लीग मुकाबला खेला जाएगा.

पूल ए : भारत, जापान, चीन और कजाकिस्तान

पूल बी : मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे

