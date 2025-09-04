राजगीर: बिहार के राजगीर में चल रहा एशिया कप हॉकी 2025 अब सुपर-4 चरण में पहुंच चुका है. गुरुवार को टूर्नामेंट का सातवां दिन है और आज हॉकी प्रेमियों को तीन अहम मुकाबले देखने को मिलेंगे. पहला मैच दोपहर 2:30 बजे बांग्लादेश और कजाकिस्तान के बीच लीग चरण का होगा. इसके बाद शाम 5:00 बजे सुपर-4 में कोरिया और चीन आमने-सामने होंगे. दिन का सबसे बड़ा और रोमांचक मुकाबला रात 7:30 बजे भारत और मलेशिया के बीच खेला जाएगा, जो सेमीफाइनल की तस्वीर को काफी हद तक साफ कर देगा.

बांग्लादेश बनाम कजाकिस्तान: दिन की शुरुआत बांग्लादेश और कजाकिस्तान की भिड़ंत से होगी. दोनों ही टीमें सुपर-4 में जगह नहीं बना पाईं, लेकिन प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान में उतरेंगी. बांग्लादेश ने पूल चरण में अच्छा संघर्ष किया था, जबकि कजाकिस्तान को भारत से 15-0 जैसी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि एशियाई हॉकी के ये दो उभरते खिलाड़ी अपनी-अपनी ताकत कैसे झोंकते हैं.

कोरिया बनाम चीन- सुपर-4 का अहम संघर्ष : शाम 5:00 बजे कोरिया और चीन के बीच सुपर-4 का मुकाबला खेला जाएगा. कोरिया की टीम एशियाई हॉकी में मजबूत दावेदार मानी जाती है और तेज गति से खेलने में माहिर है. दूसरी ओर चीन ने ग्रुप चरण में कभी-कभी अच्छी झलक दिखाई, लेकिन स्थिरता की कमी रही. सुपर-4 में बने रहने और फाइनल की दौड़ में टिके रहने के लिए दोनों टीमों को आज जीत की सख्त जरूरत होगी. यह मैच अंक तालिका के समीकरण पर सीधा असर डालेगा.

भारत बनाम मलेशिया- दिन का सबसे बड़ा मुकाबला : रात 7:30 बजे जब भारत और मलेशिया आमने-सामने होंगे तो राजगीर का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा होगा. दोनों ही टीमें इस समय शानदार फॉर्म में हैं. भारत ने पूल-ए में सभी मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया. लीग में भारत ने चीन को 4-3 से हराकर मजबूत शुरुआत की. इसके बाद जापान को 3-2 से मात दी और कजाकिस्तान पर रिकॉर्ड 15-0 की जीत दर्ज की.

भारतीय टीम ने किया कमाल: कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय स्ट्राइकरों ने कमाल किया है. अभिषेक ने चार गोल, सुखजीत और जुगराज ने हैट्रिक लगाई है. वहीं मलेशिया ने भी सुपर-4 की शुरुआत में चीन को 2-0 से हराकर अपनी ताकत दिखाई. उनकी टीम अपनी गति और फिटनेस के लिए जानी जाती है. ऐसे में भारत को डिफेंस में चूक से बचना होगा.

दर्शकों का जोश और टूर्नामेंट का रोमांच : राजगीर के मैदान में रोजाना हजारों दर्शक जुट रहे हैं. भारतीय टीम के लगातार अच्छे प्रदर्शन ने उत्साह और बढ़ा दिया है. दर्शक अब यह देखने को बेकरार हैं कि क्या भारत अपनी जीत की लय को बरकरार रख पाएगा या मलेशिया उसे चुनौती देगा. अब तक टूर्नामेंट में 100 से ज्यादा गोल हो चुके हैं. आज का मुकाबला सेमीफाइनल की तस्वीर क्लियर करेगा. इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई करेगी.

