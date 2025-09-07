ETV Bharat / sports

एशिया कप हॉकी 2025: फर्स्ट हाफ में भारत ने बनाई कोरिया पर 2-0 से बढ़त, चरम पर रोमांच

राजगीर : दस दिनों तक चला हीरो एशिया कप हॉकी 2025 आज अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुका है. फाइनल मुकाबले की शुरुआत में ही भारत ने कोरिया पर बढ़त बना ली. मैच शुरू होने के 30 सेकंड के अंदर सुखजीत सिंह ने शानदार रिवर्स स्वीप से पहला फील्ड गोल दागकर टीम को 1-0 की लीड दिला दी. राजगीर हॉकी स्टेडियम इस वक्त ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा है, जहां फाइनल मुकाबले में भारत और गत चैंपियन कोरिया खिताब जीतने के लिए आमने-सामने हैं.

भारत 2-0 से कोरिया से आगे : राजगीर एशिया कप हॉकी (मेंस) के फाइनल मुकाबले मैच के पहले हाफ तक मेज़बान भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया पर 2-0 से बढ़त बना लिया है. हॉकी ग्राउंड में फ़िलहाल दर्शक बॉलीवुड और भोजपुरी सोंग पर मोबाइल का फ़्लैश जलाकर झूमते नज़र आ रहे हैं.

मौके गंवाने का अफसोस : इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों को कई मौकों पर गोल करने का मौका मिला, खेल के 9वें मिनट में जुगराज सिंह को पेनाल्टी स्ट्रोक मिला लेकिन वह गोल में तब्दील नहीं हो सका. इससे दर्शकों में थोड़ी निराशा दिखी, लेकिन जोश बरकरार है.

नेताओं की मौजूदगी ने बढ़ाया रंग : इस फाइनल मुकाबले को यादगार बनाने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी स्टेडियम में मौजूद हैं. दर्शक दीर्घा में बैठे खेल प्रेमी लगातार ‘वंदे मातरम’, ‘भारत माता की जय’ और ‘इंडिया जीतेगा’ के नारों से माहौल को रोमांचक बना रहे हैं.

होम ग्राउंड पर जबरदस्त उत्साह : जैसे ही भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे, पूरा स्टेडियम ‘भारत! भारत!’ के नारों से गूंज उठा. दर्शकों का रोमांच चरम पर है. ढोल-नगाड़ों और तिरंगे लहराते हाथों ने माहौल को उत्सव जैसा बना दिया है.