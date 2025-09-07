ETV Bharat / sports

एशिया कप हॉकी 2025: फर्स्ट हाफ में भारत ने बनाई कोरिया पर 2-0 से बढ़त, चरम पर रोमांच

भारत-कोरिया के बीच एशिया कप फाइनल राजगीर में रोमांच पर है, सुखजीत ने पहले क्वार्टर में शुरुआती गोल दागकर भारत को बढ़त दिलाई-

भारत और कोरिया में खिताबी भिड़ंत
भारत और कोरिया में खिताबी भिड़ंत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2025 at 8:14 PM IST

राजगीर : दस दिनों तक चला हीरो एशिया कप हॉकी 2025 आज अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुका है. फाइनल मुकाबले की शुरुआत में ही भारत ने कोरिया पर बढ़त बना ली. मैच शुरू होने के 30 सेकंड के अंदर सुखजीत सिंह ने शानदार रिवर्स स्वीप से पहला फील्ड गोल दागकर टीम को 1-0 की लीड दिला दी. राजगीर हॉकी स्टेडियम इस वक्त ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा है, जहां फाइनल मुकाबले में भारत और गत चैंपियन कोरिया खिताब जीतने के लिए आमने-सामने हैं.

भारत 2-0 से कोरिया से आगे : राजगीर एशिया कप हॉकी (मेंस) के फाइनल मुकाबले मैच के पहले हाफ तक मेज़बान भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया पर 2-0 से बढ़त बना लिया है. हॉकी ग्राउंड में फ़िलहाल दर्शक बॉलीवुड और भोजपुरी सोंग पर मोबाइल का फ़्लैश जलाकर झूमते नज़र आ रहे हैं.

मौके गंवाने का अफसोस : इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों को कई मौकों पर गोल करने का मौका मिला, खेल के 9वें मिनट में जुगराज सिंह को पेनाल्टी स्ट्रोक मिला लेकिन वह गोल में तब्दील नहीं हो सका. इससे दर्शकों में थोड़ी निराशा दिखी, लेकिन जोश बरकरार है.

नेताओं की मौजूदगी ने बढ़ाया रंग : इस फाइनल मुकाबले को यादगार बनाने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी स्टेडियम में मौजूद हैं. दर्शक दीर्घा में बैठे खेल प्रेमी लगातार ‘वंदे मातरम’, ‘भारत माता की जय’ और ‘इंडिया जीतेगा’ के नारों से माहौल को रोमांचक बना रहे हैं.

होम ग्राउंड पर जबरदस्त उत्साह : जैसे ही भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे, पूरा स्टेडियम ‘भारत! भारत!’ के नारों से गूंज उठा. दर्शकों का रोमांच चरम पर है. ढोल-नगाड़ों और तिरंगे लहराते हाथों ने माहौल को उत्सव जैसा बना दिया है.

कोरिया का मजबूत चैलेंज : कोरिया पिछली बार की चैंपियन है और इस बार भी अपने मजबूत डिफेंस और सटीक काउंटर अटैक के दम पर फाइनल तक पहुंची है. वहीं भारतीय टीम चीन के खिलाफ सेमीफाइनल में 7-0 की ऐतिहासिक जीत से आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी है.

फाइनल से पहले रोमांचक जंग : आज फाइनल से पहले टूर्नामेंट का रोमांच पूरे दिन बरकरार रहा. सुबह खेले गए मुकाबले में जापान ने बांग्लादेश को 6-1 से मात दी. जापान के रयोसुके शिनोहारा ने शानदार हैट्रिक जमाई. मलेशिया ने चीन को 4-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया.

खिताब की घड़ी : अब सारी निगाहें भारत बनाम कोरिया के महामुकाबले पर टिकी हैं. राजगीर की सरज़मीं पर तय होगा कि एशियाई हॉकी का नया बादशाह कौन बनेगा. भारत अपने दमदार प्रदर्शन से इतिहास रचेगा या कोरिया फिर से खिताब पर कब्ज़ा जमाएगा, इसका इंतजार है.

सीधा वर्ल्ड कप का टिकट : इस फाइनल की अहमियत और बढ़ जाती है क्योंकि विजेता टीम सीधे 2026 में बेल्जियम में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करेगी.

एशिया कप हॉकीएशिया कप हॉकी 2025भारत बनाम कोरियाINDIA VS KOREAASIA CUP HOCKEY 2025

